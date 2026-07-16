फर्जी कोर्ट समन भेजने पर बसपा नेता-पत्नी समेत तीन पर केस, पुरानी रंजिश में फर्जी कागज भेजे
फर्जी कोर्ट समन भेजने पर बसपा नेता और उनकी पत्नी समेत तीन पर केस दर्ज हुआ है। केस अधिवक्ता की तहरीर पर दर्ज किया गया है। बसपा नेता नवल किशोर नथानी ने 2023 में महापौर का चुनाव लड़ा था।
यूपी के गोरखपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो के नाम से फर्जी समन भेजने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि बसपा नेता नवल किशोर नथानी, उनकी पत्नी किरण देवी व कथित कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसा हुआ। आरोप है कि न्यायालय की फर्जी मुहर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिवक्ता को भेजे गए, जिससे उन्हें भ्रमित कर अवैध लाभ लेने का प्रयास किया गया। अब कैंट पुलिस ने मंगलवार देर रात बसपा नेता, उनकी पत्नी व खुद को कर्मचारी बताने के आरोपी पर केस दर्ज किया है।
नवल किशोर नथानी ने 2023 में बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ा था। रामगढ़ताल क्षेत्र पॉम पैराडाइन निवासी अधिवक्ता सुरेश कुमार रामरायका ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह दीवानी कचहरी गोरखपुर में कई वर्षों से वकालत कर रहे हैं। 25 जून को उनके रामगढ़ताल स्थित आवास पर स्पीड पोस्ट के जरिए एक रजिस्टर्ड लिफाफा पहुंचा। लिफाफे पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2, गोरखपुर की मोहर जैसी मोहर लगी थी। साथ ही उनके पते के साथ एक मोबाइल नंबर भी अंकित था।
संदेह होने पर उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया तो फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उसके मोबाइल नंबर का किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है। इसके बाद अधिवक्ता ने लिफाफा खोलते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। लिफाफे में मिले दस्तावेज न्यायालयी समन जैसे प्रतीत हो रहे थे। सत्यापन के लिए जब वह दीवानी न्यायालय पहुंचे तो पता चला कि संबंधित स्पीड पोस्ट और दस्तावेज न्यायालय की ओर से जारी ही नहीं किए गए थे।
अधिवक्ता का आरोप है कि उनकी पुरानी मुकदमेबाजी नवल किशोर नथानी और उनकी पत्नी किरण देवी से चल रही है। इसी रंजिश में दोनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर न्यायालय की फर्जी मुहर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में न्यायालय के किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता।
पीड़ित ने पुलिस से कूटरचित दस्तावेजों और न्यायालय की मुहर की फोरेंसिक जांच कराने, स्पीड पोस्ट से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। उधर, इस मामले में बसपा नेता नवल किशोर नथाली का कहना है कि उनका पैसा गबन किया गया है। इस मामले में 420/11 थाना कोतवाली में जालसाजी का केस भी दर्ज कराया गया है। मामला न्यायालय में है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। एसपी सिटी, निमिष पाटील ने कहा कि पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें