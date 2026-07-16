फर्जी कोर्ट समन भेजने पर बसपा नेता-पत्नी समेत तीन पर केस, पुरानी रंजिश में फर्जी कागज भेजे

फर्जी कोर्ट समन भेजने पर बसपा नेता और उनकी पत्नी समेत तीन पर केस दर्ज हुआ है। केस अधिवक्ता की तहरीर पर दर्ज किया गया है। बसपा नेता नवल किशोर नथानी ने 2023 में महापौर का चुनाव लड़ा था।

यूपी के गोरखपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो के नाम से फर्जी समन भेजने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि बसपा नेता नवल किशोर नथानी, उनकी पत्नी किरण देवी व कथित कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसा हुआ। आरोप है कि न्यायालय की फर्जी मुहर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिवक्ता को भेजे गए, जिससे उन्हें भ्रमित कर अवैध लाभ लेने का प्रयास किया गया। अब कैंट पुलिस ने मंगलवार देर रात बसपा नेता, उनकी पत्नी व खुद को कर्मचारी बताने के आरोपी पर केस दर्ज किया है।

नवल किशोर नथानी ने 2023 में बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ा था। रामगढ़ताल क्षेत्र पॉम पैराडाइन निवासी अधिवक्ता सुरेश कुमार रामरायका ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह दीवानी कचहरी गोरखपुर में कई वर्षों से वकालत कर रहे हैं। 25 जून को उनके रामगढ़ताल स्थित आवास पर स्पीड पोस्ट के जरिए एक रजिस्टर्ड लिफाफा पहुंचा। लिफाफे पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2, गोरखपुर की मोहर जैसी मोहर लगी थी। साथ ही उनके पते के साथ एक मोबाइल नंबर भी अंकित था।

संदेह होने पर उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया तो फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उसके मोबाइल नंबर का किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है। इसके बाद अधिवक्ता ने लिफाफा खोलते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। लिफाफे में मिले दस्तावेज न्यायालयी समन जैसे प्रतीत हो रहे थे। सत्यापन के लिए जब वह दीवानी न्यायालय पहुंचे तो पता चला कि संबंधित स्पीड पोस्ट और दस्तावेज न्यायालय की ओर से जारी ही नहीं किए गए थे।

अधिवक्ता का आरोप है कि उनकी पुरानी मुकदमेबाजी नवल किशोर नथानी और उनकी पत्नी किरण देवी से चल रही है। इसी रंजिश में दोनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर न्यायालय की फर्जी मुहर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में न्यायालय के किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता।