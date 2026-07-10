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दौड़ाकर भाला और चाकू से हुई थी व्यापारी की हत्या, डेढ़ दर्जन के खिलाफ केस दर्ज

By Srishti Kunj
गुलरिहा/सरहरी, हिन्दुस्तान टीम
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गोरखपुर में पुलिस-प्रशासन के आश्वासन पर व्यापारी का अंतिम संस्कार हुआ। डेढ़ दर्जन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध निर्माण के विरोध में व्यापारी को दौड़ाकर भाला और चाकू गोदकर हत्या की गई थी।

दौड़ाकर भाला और चाकू से हुई थी व्यापारी की हत्या, डेढ़ दर्जन के खिलाफ केस दर्ज

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल टिकरिया में न्यायालय से स्टे लगी जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद में किराना व्यवसायी अमरनाथ गुप्ता (56) की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 नामजद समेत 6-7 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है।

मृतक के बेटे ऋषिकेश गुप्ता की तहरीर के अनुसार, जंगल भेलमपुर उर्फ करमौरा स्थित विवादित जमीन पर न्यायालय का स्थगन आदेश लागू होने के बावजूद आरोपित जबरन निर्माण कार्य करा रहे थे। बुधवार शाम अमरनाथ गुप्ता ने निर्माण का विरोध किया तो आरोपितों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और सब्बल, भाला व चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी गुजराती देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव टिकरिया के गिरमिट चौराहे पर पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने एंबुलेंस रोककर विरोध जताया। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और राजस्व अधिकारियों के आश्वासन पर शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही और सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कराया गया।

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घटना के बाद पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि मामले में 10 नामजद समेत अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पांच आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं और शेष की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में घटना की वजह पुराना जमीन विवाद सामने आया है।

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पोस्टमार्टम में चाकू के चार घावों की पुष्टि

जमीनी विवाद में अमरनाथ गुप्ता की चाकू गोदकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चार जगह चाकू के घाव मिले है। वीडियोग्राफी के बीच दो डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें तीन वार पेट पर और एक सीने पर किए गए थे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों का आरोप है कि चाकू से हमला करने के बाद एक आरोपित अमरनाथ गुप्ता के सीने पर खड़ा होकर चिल्लाता रहा। इस घटना से परिजनों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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