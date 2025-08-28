लखनऊ में फंदे पर लटका मिला बीटेक छात्र का शव, साथ रह रही गर्लफ्रेंड से हुआ था झगड़ा

यूपी के लखनऊ में एक बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। दोनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। दोनों अलग-अलग कमरों में रहते थे। झगड़े के बाद छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली।

यूपी के लखनऊ में एक बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। दोनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। दोनों अलग-अलग कमरों में रहते थे। झगड़े के बाद छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। छात्र गोरखपुर का बताया जा रहा है और लखनऊ बीटेक की पढ़ाई के लिए आया था। मृतक की पहचान रजनीश सिंह के रूप में हुई है। रजनीश गोरखपुर जिले के पीपी गंज निवासी था और लखनऊ के एमसी सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सीएस सेकंड इयर का छात्र था।

जानकारी के अनुसार रजनीश किराए के कमरे में गर्लफ्रेंड संग रहता था। गर्लफ्रेंड से कहासुनी के बाद उसने फांसी लगा ली। मामला लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि रजनीश ने मंगलवार को ही हॉस्टल छोड़ा था और बालागंज निवासी श्रीकृष्ण पटेल के घर में किराए पर कमरा लिया था। साथ में उसकी गर्लफेंड भी थी। उसकी गर्लफ्रेंड कंचन उसी के गांव की है और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों किराए पर रहने आए तो मकान-मालिक ने उन्हें अलग-अलग कमरों में रहने के लिए कहा। दोनों साथ रहना चाहते थे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया।