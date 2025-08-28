UP Gorakhpur Btech Student in Lucknow Commit Suicide after Fight With live in Girlfriend लखनऊ में फंदे पर लटका मिला बीटेक छात्र का शव, साथ रह रही गर्लफ्रेंड से हुआ था झगड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur Btech Student in Lucknow Commit Suicide after Fight With live in Girlfriend

लखनऊ में फंदे पर लटका मिला बीटेक छात्र का शव, साथ रह रही गर्लफ्रेंड से हुआ था झगड़ा

यूपी के लखनऊ में एक बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। दोनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। दोनों अलग-अलग कमरों में रहते थे। झगड़े के बाद छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 28 Aug 2025 05:44 PM
यूपी के लखनऊ में एक बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। दोनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। दोनों अलग-अलग कमरों में रहते थे। झगड़े के बाद छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। छात्र गोरखपुर का बताया जा रहा है और लखनऊ बीटेक की पढ़ाई के लिए आया था। मृतक की पहचान रजनीश सिंह के रूप में हुई है। रजनीश गोरखपुर जिले के पीपी गंज निवासी था और लखनऊ के एमसी सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सीएस सेकंड इयर का छात्र था।

जानकारी के अनुसार रजनीश किराए के कमरे में गर्लफ्रेंड संग रहता था। गर्लफ्रेंड से कहासुनी के बाद उसने फांसी लगा ली। मामला लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि रजनीश ने मंगलवार को ही हॉस्टल छोड़ा था और बालागंज निवासी श्रीकृष्ण पटेल के घर में किराए पर कमरा लिया था। साथ में उसकी गर्लफेंड भी थी। उसकी गर्लफ्रेंड कंचन उसी के गांव की है और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों किराए पर रहने आए तो मकान-मालिक ने उन्हें अलग-अलग कमरों में रहने के लिए कहा। दोनों साथ रहना चाहते थे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया।

झगड़े के बाद रजनीश ने बुधवार शाम 6 बजे कमरे में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। कंचन कमरे में पहुंची तो उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गई। वहां पहुंचे अन्य छात्र रजनीश को एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रजनीश के परिवार और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने छात्रों के बयान दर्ज कर लिए हैं। परिवार के आने पर शव सौंप दिया गया। मामले में जांच जारी है।

Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
