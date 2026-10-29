जालौन के बाद गोरखपुर में रैगिंग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 18 छात्र सस्पेंड
जालौन के बाद गोरखपुर में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 18 छात्र सस्पेंड कर दिए गए हैं। छात्रों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वाले छात्रों पर भी कार्रवाई की गई है।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने पर 18 छात्रों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें एमबीबीएस 2025 बैच के 16 छात्र और दो इंटर्न शामिल हैं। छात्रों को एक-एक हफ्ते और इंटर्न को एक महीने के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। राजेन्द्र हॉस्टल के सीसी कैमरे को तोड़ने वाले दो छात्रों पर 25-25 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।
मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों एमबीबीएस 2026 बैच के छात्रों के साथ रैंगिंग का मामला सामने आया था। अक्तूबर के पहले हफ्ते में किसी ने एनएमसी और यूजीसी में एंटी रैगिंग सेल में शिकायत की थी। कॉलेज के एंटी रैगिंग स्क्वॉड ने सीसीटीवी फुटेज और मौके पर जांच कर 18 सीनियर छात्रों को चिह्नित किया था। पिछले हफ्ते एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में आरोपी छात्रों के अभिभावकों को बुलाने पर सहमति बनी थी। बुधवार को कमेटी ने कार्रवाई पर फैसला लिया। सात छात्रों के परिजन मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे। परिजनों को कमेटी ने साक्ष्य दिखाए, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
प्राचार्य डॉ. धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि रैगिंग के दोषी पाए गए 18 छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एमबीबीएस छात्रों को एक-एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को एक महीने की अतिरिक्त ट्रेनिंग ट्रॉमा सेंटर के सर्जरी विभाग में करनी होगी।
बीआरडी में आठ छात्र-छात्राओं पर जुर्माना
बीआरडी मेडिकल कॉलेज की अनुशासन समिति ने एक इंटर्न और सात छात्राओं पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। प्राचार्य डॉ. धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि कॉलेज के महिला छात्रावास से जुड़ी दो शिकायत बीते दिनों मिली थी। एक मामले में इंटर्न छात्र ने छात्रावास के गेट पर गार्ड से हाथापाई की थी। दूसरे मामले में सात छात्राएं हॉस्टल में देर रात पहुंची थीं। इस मामले में इंटर्न पर 25 हजार और सात छात्राओं पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
जालौन मेडिकल कॉलेज में कार्रवाई
राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में भी रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कमेटी की रिपोर्ट पर कुल 17 एमबीबीएस छात्रों को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निलंबन अवधि में छात्रों के क्लास अटेंड करने, हॉस्टल में रहने और क्लीनिकल ड्यूटी पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि कॉलेज में 2025 बैच के जूनियर छात्रों से रैगिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पहले 7 सीनियर छात्रों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर 1000-1000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। कार्रवाई को हल्का माना गया था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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