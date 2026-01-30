Hindustan Hindi News
होठों में आलपिन दबाकर बात करना पड़ा भारी, सांस की नली में सरकी और फिर…

होठों में आलपिन दबाकर बात करना पड़ा भारी, सांस की नली में सरकी और फिर…

संक्षेप:

साड़ी पहनते समय होठों में आलपिन दबाना गोरखपुर की सहजनवा निवासी युवती के लिए जानलेवा साबित होने वाला था। ऑलपिन सांस की नली में सरक गई। चार दिन तक खांसी और सांस फूलने के बाद गंभीर हालत में युवती बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची।

Jan 30, 2026 10:18 am ISTSrishti Kunj मनीष मिश्र, गोरखपुर
साड़ी पहनते समय होठों में आलपिन दबाना गोरखपुर की सहजनवा निवासी युवती के लिए जानलेवा साबित होने वाला था। ऑलपिन सांस की नली में सरक गई। चार दिन तक खांसी और सांस फूलने के बाद गंभीर हालत में युवती बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची। यहां ईएनटी के डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि पिन फेफड़े के वाल्व के पास धंस रही है। डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी से सर्जरी कर फेफड़े से पिन निकाली। यह दुर्लभ केस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस रिसर्च में प्रकाशित हुआ।

गोरखपुर के सहजनवा की रहने वाली 22 वर्षीय नेहा (बदला नाम) घर पर साड़ी पहन रही थीं। इस दौरान नेहा ने होठों में दो से तीन ऑलपिन दबा रखी थी और सहेलियों से बात कर रही थी। अचानक एक ऑलपिन लार के जरिए सरक कर सांस की नली में चली गई। इस घटना के दूसरे दिन से नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। चौथे दिन खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन-फानन में परिजनों ने पहले स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराया। जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इसके बाद महिला का इलाज शुरू हुआ।

गिर रहा था ऑक्सीजन लेवल, अचेत हुई युवती

ईएनटी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आदित्य पाठक और डॉ. पियूष ने बताया कि युवती के शरीर में ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा था। सीटी स्कैन में पता चला कि पिन सांस की नली से नीचे फेफड़े के वाल्व के पास आकर तिरछी फंस गई है। हर बार सांस लेने पर उसका नुकीला सिरा सांस की नली में धंस रहा है। चिकित्सकों ने ब्रोंकोस्कोपी की मदद से सर्जरी का फैसला किया। बेहोश करने के बाद ब्रोंकाइल ट्यूब डाली। निकालते वक्त फेफड़ा पंक्चर होने का खतरा था। सावधानी से ब्रोंकाइल ट्यूब की मदद से पिन को निकाला गया।

