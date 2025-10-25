Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur Boat Sank in River With Eight passengers 7 Saved by Villagers one Teenage boy Died
गोरखपुर में आठ लोगों से भरी नाव डूबी, सात को गांव वालों ने निकाला बाहर, एक की मौत

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी के करही घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। आठ लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में डूब गई। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि बाकी सात लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया।

Sat, 25 Oct 2025 12:51 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी के करही घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। आठ लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में डूब गई। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि बाकी सात लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। हादसे के बाद गांव में मातम मच गया। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा।

बताया जा रहा है कि नाव में सवार लोग करही से बरही की ओर जा रहे थे। इस दौरान नदी के बीचोंबीच नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव में कुल आठ लोग सवार थे, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। हादसे में जोगिया निवासी 14 वर्षीय कृष्णा चौबे पुत्र मदनेश चौबे की डूबने से मौत हो गई। कृष्णा अपने पिता के साथ नाव पर सवार था, लेकिन हादसे के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। पिता किसी तरह बच गए, मगर बेटे को नहीं बचा पाए।

मृतक कृष्णा अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। बेटे की मौत से मां सुमन चतुर्वेदी का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि हादसे की जानकारी होते ही गांव वालों ने किसी तरह लोगों को बाहर निकाला। इनमें से एक के पानी में गहराई में जाने की जानकारी मिली। पुलिस को भी घटना की जनकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से बाकी सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जाएगी।

