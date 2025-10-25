गोरखपुर में आठ लोगों से भरी नाव डूबी, सात को गांव वालों ने निकाला बाहर, एक की मौत

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी के करही घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। आठ लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में डूब गई। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि बाकी सात लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया।

यूपी के गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी के करही घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। आठ लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में डूब गई। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि बाकी सात लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। हादसे के बाद गांव में मातम मच गया। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा।

बताया जा रहा है कि नाव में सवार लोग करही से बरही की ओर जा रहे थे। इस दौरान नदी के बीचोंबीच नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव में कुल आठ लोग सवार थे, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। हादसे में जोगिया निवासी 14 वर्षीय कृष्णा चौबे पुत्र मदनेश चौबे की डूबने से मौत हो गई। कृष्णा अपने पिता के साथ नाव पर सवार था, लेकिन हादसे के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। पिता किसी तरह बच गए, मगर बेटे को नहीं बचा पाए।