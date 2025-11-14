Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur Auto Driver Shot While Sleeping at home late at night family said no dispute
घर में घुसकर ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, आधी रात को सोते हुए उतारा मौत के घाट

घर में घुसकर ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, आधी रात को सोते हुए उतारा मौत के घाट

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में सिकरीगंज क्षेत्र के शिवपुर गांव में बरामदे में सो रहे ऑटो चालक धर्मराज साहनी (52) को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। अचानक गोली चलने की आवाज से पूरा गांव दहशत में आ गया। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोग बाहर दौड़े तो धर्मराज खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे।

Fri, 14 Nov 2025 05:09 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर में सिकरीगंज क्षेत्र के शिवपुर गांव में बरामदे में सो रहे ऑटो चालक धर्मराज साहनी (52) को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। अचानक गोली चलने की आवाज से पूरा गांव दहशत में आ गया। चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोग बाहर दौड़े तो धर्मराज खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उन्हें तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि धर्मराज रोज की तरह गुरुवार रात ऑटो चलाकर घर लौटे थे। भोजन करने के बाद वे बरामदे में सो गए थे। करीब एक बजे रात किसी अज्ञात शख्स ने नजदीक से उनकी पीठ पर गोली दाग दी और अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बरामदे, खाट, फर्श तथा आसपास के क्षेत्र का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए।

ये भी पढ़ें:अस्पताल की मोर्चरी में रात में रखे शव की सुबह तक आंखें गायब, परिजनों का हंगामा

प्रारंभिक जांच में पुलिस को अनुमान है कि हमलावर धर्मराज की दिनचर्या और उनके सोने के स्थान से परिचित था। वारदात के बाद शिवपुर गांव में डर का माहौल है। परिवार ने किसी तरह की पुरानी रंजिश से साफ इनकार किया है, हालांकि पुलिस रंजिश, निजी विवाद और आपराधिक शत्रुता सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। छानबीन की जा रही है। जल्द ही हमलावर की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |