एएनटीएफ के हत्थे चढ़े डेढ़ करोड़ की ड्रग्स बेचने निकले नशे के सौदागर, तीन गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एएनटीएफ की गोरखपुर यूनिट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने लखनऊ से तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से डेढ़ करोड़ की हिरोइन भी बरामद हुई है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एएनटीएफ की गोरखपुर यूनिट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने लखनऊ से तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से डेढ़ करोड़ की हिरोइन भी बरामद हुई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एएनटीएफ लंबे समय से नशे के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में रविवार को टीम ने तीन सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तस्करों के पास से 550 ग्राम हिरोइन मिली है जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताा जा रहा है कि रविवार को यूपी पुलिस और गोरखपुर एएनटीएफ यूनिट ने एक टिप के आधार पर एक गाड़ी को घेरा। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में पकड़ी गई इस गाड़ी से हिरोइन बरामद हुई। साथ में तीन तस्कर भी पकड़े गए। बताया जा रहा है कि तीनों तस्कर बाराबंकी और लखनऊ के रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि अपने गांव के एक व्यक्ति से हेरोइन लेकर उसे बेचने जा रहे थे।

एएनटीएफ की टीम ने 550 ग्राम अवैध हेरोइन, एक अर्टिगा कार, चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 8900 रुपए नकद बरामद किए। मामले में थाना विभूतिखंड, कमिश्नरेट लखनऊ में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों से मिली जानकारी से अन्य तस्करों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।

ये तस्कर हुए गिरफ्तार 1. मो० अनस पुत्र इरसाद निवासी टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष

2. मो0 अरसलान पुत्र मो० सुलेमान निवासी तिकनिया मऊ थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष