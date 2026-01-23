Hindustan Hindi News
सरेआम पिस्टल फायर करने वाली अंशिका हिस्ट्रीशीटर के इशारे पर फंसाती, करती थी ब्लैकमेल

सरेआम पिस्टल फायर करने वाली अंशिका हिस्ट्रीशीटर के इशारे पर फंसाती, करती थी ब्लैकमेल

संक्षेप:

पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अंशिका एक हिस्ट्रीशीटर के संपर्क में थी और उसके इशारे पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। सूत्रों के मुताबिक, जिस पिस्टल से अस्पताल मैनेजर अमिताभ पर फायरिंग की गई थी।

Jan 23, 2026 11:42 am IST
पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अंशिका एक हिस्ट्रीशीटर के संपर्क में थी और उसके इशारे पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। सूत्रों के मुताबिक, जिस पिस्टल से अस्पताल मैनेजर अमिताभ पर फायरिंग की गई थी, वह भी उसी हिस्ट्रीशीटर द्वारा अंशिका को उपलब्ध कराई गई थी।

पुलिस के अनुसार 12 अक्टूबर 2025 को अंशिका और उसके छह साथियों के खिलाफ चोरी और थार जीप पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में बड़हलगंज के दोरम्हा निवासी प्रिय प्रवास दुबे उर्फ विक्की व देवरिया के बरहज बाजार निवासी आकाश वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि अंशिका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे ले लिया था।

जेल में बेचैन रही, नहीं किया भोजन

अंशिका जेल में पूरी रात बेचैनी में रही। जेल सूत्रों के अनुसार, उसने रात का खाना भी नहीं खाया। बताया जा रहा है कि पूछताछ और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर वह तनाव में है। जेल प्रशासन ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है।

मोबाइल डाटा के साथ बैंक खातों की भी जांच

गोरखपुर के सिंघड़िया में अस्पताल मैनेजर पर गोली चलाने की आरोपी और रील बनाने वाली अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा के साथ-साथ बैंक खातों की भी गहन जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि अंशिका के खाते में किन-किन स्रोतों से धनराशि आई और उद्देश्य क्या था।

वहीं, पुलिसकर्मियों का ऑडियो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश करने वाली आरोपी ने पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए पुलिसवालों को इसी हथकंडे से डराने का भी प्रयास किया था, लेकिन इस बार उसकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस ने उसे जेल भेजवा दिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों के खातों से अंशिका को धनराशि भेजी गई है, उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह रकम ब्लैकमेलिंग, दबाव या धमकी के जरिए तो नहीं वसूली गई। सूत्रों के मुताबिक, मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में भी कई अहम डिजिटल साक्ष्य सामने आए हैं। प्रारंभिक जांच में एक सीओ सहित करीब 15 पुलिसकर्मियों से व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत के साक्ष्य मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों को केस डायरी में शामिल करने की प्रक्रिया में है।

अंशिका ने जिन पुलिसकर्मियों और नेताओं के साथ रील व वीडियो बनाए थे उनसे भी संपर्क कर यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका अंशिका से संबंध किस प्रकार का था। उसके संपर्क में रहे सभी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है।

