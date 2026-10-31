तबीयत बिगड़ी तो एम्स गोरखपुर की डायरेक्टर गईं प्राइवेट अस्पताल, AIIMS में नहीं ये सुविधा
गोरखपुर की डायरेक्टर विभा दत्ता की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गोरखपुर एम्स में प्राथमित उपचार दिया गया। इसके बाद उनके दिल की जांच करने के लिए उन्हें निजी अस्पताल भेजा गया। दरअसल, गोरखपुर एम्स में ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी।
गोरखपुर एम्स की कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता बुधवार को अचानक बेहोश हो गईं। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में इलाज के लिए लेकर गए, जहां पर बीपी से लेकर अन्य जांच रिपोर्ट सामान्य रही। इस पर डॉक्टरों ने हार्ट की जांच की सलाह दी। लेकिन एम्स में कैथ लैब न होने की वजह से उन्हें एंबुलेंस से एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान हार्ट की रिपोर्ट भी सामान्य मिली। निदेशक ने बताया कि अचानक चक्कर की दिक्कत हुई। वह तत्काल कुर्सी पर बैठ गईं। टीम ने इलाज किया। सब रिपोर्ट सामान्य है। कोई दिक्कत नहीं है।
हालांकि उनके निजी अस्पताल में भर्ती होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल, एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (रिटायर्ड) विभा दत्ता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते कार्डियक जांच के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहीं, कुछ दिन पहले ही संस्थान ने घोषणा की थी कि उसकी कैथ लैब को चालू करने का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। विभा दत्ता को जहां भर्ती करवाया गया था वहां कैथ लैब की सुविधा मौजूद है। ऐसे में गोरखपुर एम्स में आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हुए।
बता दें कि एम्स गोरखपुर की कैथ लैब में जहां 70 प्रतिशत काम हो चुका है, वहीं, शेष आवश्यकताओं को पूरा करने और सुविधा को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास जारी हैं। एम्स गोरखपुर ने कहा कि कैथ लैब सेवाओं की स्थापना संस्थान के हृदय संबंधी देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। संभावना है कि दिसंबर तक कैथ लैब को शुरू कर दिया जाएगा।
क्या होती है कैथ लैब
कैथ लैब जिसका पूरा नाम है कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी (प्रयोगशाला)। ये एक विशेष चिकित्सा सुविधा है जिसका उपयोग हृदय संबंधी कई बीमारियों के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। इस सुविधा के जरिए दिल के रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी सहित उन्नत कार्डियक डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल प्रक्रियाओं तक पहुंच मिलेगी। यह सेवा गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के रोगियों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर लाभान्वित होने की उम्मीद है।
2016 में एम्स गोरखपुर की नींव रखी गई थी। वहीं, यूपी में 2017 के बाद से एम्स गोरखपुर का काम तेजी से शुरू हुआ और इसमें सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है। आने वाले महीनों में गोरखपुर एम्स में कई सुविधाएं बढ़ेंगी जिनमें कैथ लैब शामिल है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें