गूगल और AI से पूछकर अपना इलाज करने वाले पहुंच रहे अस्पताल, 10 महीने में इतने केस

संक्षेप:

गूगल और एआई या झोलाछाप से सलाह लेकर एंटीबायोटिक खाने वाले मरीजों की सेहत बिगड़ रही है। कई को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ रहा है। यूपी के गोरखपुर एम्स में चर्म रोग विभाग में पिछले 10 माह में 18 ऐसे मामले सामने आए हैं।

Dec 25, 2025 12:29 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
गूगल और एआई या झोलाछाप से सलाह लेकर एंटीबायोटिक खाने वाले मरीजों की सेहत बिगड़ रही है। कई को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ रहा है। यूपी के गोरखपुर एम्स में चर्म रोग विभाग में पिछले 10 माह में 18 ऐसे मामले सामने आए हैं। इनमें 12 मरीजों ने गूगल और एआई से सलाह लेकर अलग-अलग समस्या के निदान के लिए एंटीबायोटिक खाया था। जबकि, छह मरीजों ने मेडिकल स्टोर या झोलाछाप से दवा ली थी। इसके बाद इनकी हालत बिगड़ गई और एम्स में इलाज के लिए आना पड़ा।

एम्स के चर्म रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील गुप्ता ने बताते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का रिएक्शन कब मरीजों के लिए जानलेवा बन जाए, कहां नहीं जा सकता है। अध्ययन में पता चला है कि सल्फोनामाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाओं का रिएक्शन सबसे अधिक है। डॉ. सुनील के अनुसार, मरीज ही नहीं मेडिकल स्टोर संचालक भी समस्या बताने पर गूगल और एआई की मदद लेकर दवा दे देते हैं, जो समस्या को और बढ़ाने का कारण बन रहा है।

डॉ. सुनील ने बताया कि बिहार के एक मरीज को चर्म रोग की दिक्कत थी, उसने मेडिकल स्टोर से सल्फोनामाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा लेकर खा ली। दवा खाने के कुछ ही घंटों बाद उसका शरीर काला पड़ता गया। इलाज के लिए जब तक एम्स में लाते, उसका शरीर काला पड़ चुका था। करीब 15 दिनों तक भर्ती कर इलाज किया गया, तब जाकर वह ठीक हो सका।

डॉ. सुनील ने बताया कि सामान्य दवाओं का रिएक्शन उतना नहीं होता, जितनी एंटीबायोटिक दवाएं करती हैं। बताया कि हाल के दिनों में गूगल और एआई से पूछकर एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस पर एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल खुद से न करें।

इस नंबर पर दे सकते हैं दवाओं के रिएक्शन की जानकारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन (एडीआर) पोर्टल के माध्यम से दवाओं के रिएक्शन की जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 18001803024 पर रिएक्शन से संबंधित जानकारी साझा की जा सकती है।

इन एंटीबायोटिक से रिएक्शन का खतरा अधिक

सल्फोनामाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाओं के रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा ओफ्लाक्सासिन व ओरनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल मिक्स, मेट्रोनिडाजोल, एचआईवी से बचाव के लिए दी जाने वाली दवाएं, बुखार में दी जाने वाली निमेसुलाइड, झटके के इलाज में फेनीटोइन, कार्बामाजेपाइन, लामोटरिजन, वलप्रोएट, यूरिक एसिड से बचाव में इस्तेमाल होने वाली दवा एल्युप्यूरीन का रिएक्शन अधिक होता है। ये दवाएं जब डॉक्टर लिखते हैं, तो उसके साथ कोई न कोई ऐसी दवा जरूर होती है, जो रिएक्शन से बचाए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
