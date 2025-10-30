Hindustan Hindi News
गला दबाकर सगी बहन को मार डाला, फिर बोरी में भरकर फेंका शव; भाई ने किया सनसनीखेज मर्डर

गला दबाकर सगी बहन को मार डाला, फिर बोरी में भरकर फेंका शव; भाई ने किया सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: यूपी के युवती की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की हत्या उसके सगे भाई ने ही की है। आरोपी ने घर में बहन की टुपट्टे से गला दबाकर हत्या की और शव को बोरी में भरकर कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में फेंक दिया।

Thu, 30 Oct 2025 07:44 AM
यूपी के गोरखपुर जिले में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में गुमशुदा युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की हत्या उसके सगे भाई ने ही की है। आरोपी ने घर में बहन की टुपट्टे से गला दबाकर हत्या की और शव को बोरी में भरकर कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में फेंक दिया। पूछताछ में पुष्टि के बाद पुलिस ने बुधवार की देर रात शव बरामद कर लिया। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मामला 27 अक्टूबर की रात का है। नयागांव की रहने वाली नीलम निषाद के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना 112 नंबर पर दी थी। सूचनाकर्ता इसरावती देवी ने बताया था कि उसकी बहन शाम पांच बजे घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। इस पर गोरखनाथ पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। अगले दिन सुबह नीलम के परिवारीजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसका भाई राम आशीष निषाद, जो पैसे के विवाद में बहन से नाराज था, ने ही उसकी हत्या कर शव को बोरी में डालकर कहीं फेंक दिया है।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में राम आशीष ने पहले टालमटोल करते हुए कहा कि वह कुशीनगर के कप्तानगंज में अपनी पत्नी के पास गया था, जो वहां छठ मनाने गई थी। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी गांव में मौजूदगी और हत्या में संलिप्तता की पुष्टि की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर शव को निबुआ नौरंगिया से बरामद कर लिया।

नवरात्र से मायके में हैं पत्नी-बेटी

राम आशीष पेशे से राजगीर है और कई दिनों से असामान्य व्यवहार कर रहा था। उसकी पत्नी रेनू और बेटी नवरात्र से मायके गई हुई हैं। पिता ने बताया कि बेटा व बहू उनसे अलग रहते हैं। सोमवार को सुबह से ही रामआशीष कह रहा था कि आज खून सिर पर चढ़ा है, किसी को मार दूंगा। उसी ने बेटी को गायब किया है।

छह लाख रुपये को लेकर बहन से विवाद

पुलिस के मुताबिक, एक पैतृक संपत्ति बेची गई थी, जिसमें मिले छह लाख रुपये को भाई मांग रहा था और बहन उसे अपना हिस्सा बता रही थी। इसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। आशंका है कि इसी विवाद में हत्या की गई है।

सीसीटीवी में बोरा लेकर जाते कैद है भाई

बहन के लापता होने के बाद पुलिस ने जांच की तो एक बोरे को लेकर जाते भाई की तस्वीर कैमरे में कैद मिली। इसके बाद ही पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने पूछताछ की तो पहले उसने गेहूं बताया, लेकिन बाद में टूट गया और हत्या की बात स्वीकार कर ली।

