Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur 30 Spa massage center Sealed by police After Minor Girl kept Hostage Raped
यूपी के इस शहर में 30 से ज्यादा स्पा-मसाज सेंटर पर लगवाया ताला, नाबालिग बच्ची से जुड़ा मामला

यूपी के इस शहर में 30 से ज्यादा स्पा-मसाज सेंटर पर लगवाया ताला, नाबालिग बच्ची से जुड़ा मामला

संक्षेप:

गोरखनाथ इलाके में स्थित घर से दोस्त के बुलाने पर निकली किशोरी से होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म व स्पा में भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बुधवार को शहर के 30 अवैध स्पा सेंटरों को लाइसेंस न होने के आधार पर बंद कराया गया।

Jan 29, 2026 09:24 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
गोरखनाथ इलाके में स्थित घर से दोस्त के बुलाने पर निकली किशोरी से होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म व स्पा में भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बुधवार को शहर के स्थित अवैध स्पा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान बुधवार को शहर के 30 से अधिक सेंटरों को लाइसेंस न होने के आधार पर बंद कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने आने वाले दिनों में जिलेभर में इस अभियान को शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही कार्रवाई किए जाने वाले सेटरों की नियमित निगरानी भी की जाएगी। उधर, पुलिस ने बुधवार को बड़हलगंज में भी होटल मालिकों के साथ बैठक कर नियमों के पालन की चेतावनी दी।

दरअसल, गोरखनाथ इलाके की 13 वर्षीय किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक किशोर से हो गई थी। उसके कहने पर ही किशोरी ने 10 जनवरी को घर छोड़ दिया। दोस्त के साथ निकली किशोरी होटल में गई, आरोप है कि यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद कई स्पा सेंटर में रखने के बाद उसे बड़हलगंज के स्पा सेंटर में भेज दिया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, लापरवाही पाए जाने पर इंस्पेक्टर गोरखनाथ रहे शशिभूषण राय समेत छह पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है। अब स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए बुधवार को शहर के 30 से अधिक स्पा सेंटर को बंद कराया गया।

इस मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कई जगहों पर पुलिस को अनैतिक गतिविधि की भी जानकारी मिली है। इसी आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। संबंधित चौकी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह नियमित निगरानी करें और किसी भी हालत में अनैतिक काम न होने दें। बुधवार को बड़हलगंज में होटल संचालकों के साथ थाना प्रभारी सुनील राय ने बैठक की। उन्हें रजिस्टर संबंधित सभी नियमों का पालन करने को कहा। साफ किया कि पुलिस की मंशा लोगों को सुरक्षित करना है।

सोशल मीडिया पर लिखा था ‘माई लाइफलाइन’

घर से निकलने के बाद भी किशोरी ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया था। उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड का नाम लिखकर उसे पति बताया और ‘माई लाइफलाइन’ लिखा। उसने इसका स्क्रीन शॉट लेकर कुछ उन परिचितों को भी भेजा, जो इंस्टाग्राम पर उससे नहीं जुड़े थे। पुलिस को एक के बाद एक ऐसे सबूत मिल रहे हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि किशोरी का पूरी तरह से माइंडवॉश कर दिया गया था।

एसपी सिटी, अभिनव त्यागी ने कहा कि पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ नाम सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता की भी जांच जारी है। स्पा सेंटरों की जांच की जा रही है।

चार और आरोपियों के नाम सामने आए

गोरखनाथ थाने में दर्ज केस में किशोरी के बयान के बाद चार और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। ये सभी होटल व स्पा से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब पुलिस जांच में इनका नाम बढ़ाने के साथ ही इनकी तलाश शुरू कर दी है। खबर है कि सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके ठिकानों और सगे संबंधितों के घरों पर तलाश तेज कर दी है।

