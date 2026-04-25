कंपनी बनाकर निवेश जुटाया फिर करोड़ों ठगे, फर्जी स्क्रीनशॉट से रकम दिखाकर ऐंठा कमीशन
यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा इलाके में एक बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रियल एस्टेट,ज्वेलरी और शेयर मार्केट से जुड़े कारोबार में फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है।
यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा इलाके में एक बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रियल एस्टेट,ज्वेलरी और शेयर मार्केट से जुड़े कारोबार में फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है। कम्पनी से जुड़े जालसाजों ने फर्जीवाड़ा कर 24 करोड़ रुपये की जालसाजी कर दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष गुलरिहा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
विश्वजीत श्रीवास्तव ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह रियल एस्टेट, ज्वेलरी और शेयर मार्केट का कार्य करते हैं। वर्ष 2023 में उनकी पहचान कुशीनगर निवासी सोनू जायसवाल से हुई, जो बाद में उनकी कंपनी से जुड़कर फाउंडर के रूप में काम करने लगा। इसी दौरान सोनू ने अपने रिश्तेदार शिवम जायसवाल से परिचय कराया, जिसे कंपनी में एजेंट के रूप में जोड़ा गया। आरोप है कि सोनू और शिवम जायसवाल ने मिलकर कंपनी में निवेश कराने के नाम पर लोगों से पैसा लगवाते थे और कमीशन लेते थे।
कंपनी का लेखा-जोखा हरिकेश प्रसाद देखते थे। शिवम द्वारा भेजी गई डिपॉजिट स्लिप सोनू के माध्यम से अकाउंटेंट को भेजी जाती थी। करीब 4.50 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट संदिग्ध पाए गए। जांच में अधिकांश स्क्रीनशॉट फर्जी और कूटरचित निकले। जिन यूटीआर नंबरों से लाखों रुपये भेजे जाने का दावा किया गया, उनमें वास्तविक जमा राशि मात्र एक रुपये पाई गई।
आडिट में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा
आरोप है कि दोनों ने मोबाइल और लैपटॉप की मदद से एक रुपये के लेनदेन को लाखों रुपये दर्शाते हुए फर्जी रसीदें तैयार की और जिसके आधार पर अपने रिश्तेदारों के खातों में लाखों रुपये कमीशन के रूप में डलवा लिए। यह खेल करीब तीन महीने तक चलता रहा। 30 अप्रैल को कंपनी के ऑडिट के दौरान पूरे घोटाले का खुलासा हुआ। आडिट में सामने आया कि कई लोगों द्वारा फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए कुल 24 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया। इसके अलावा नवीन श्रीवास्तव और प्रियंका श्रीवास्तव पर भी आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से करीब 82 लाख रुपये अपने खातों में मंगाकर निजी उपयोग में खर्च कर लिए।
केस दर्ज कर कोर्ट को जानकारी देने का आदेश
विश्वजीत श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद वह न्यायालय में आए हैं। प्रार्थना पत्र और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि पहले से मुकदमा दर्ज नहीं है तो थानाध्यक्ष गुलरिहा तत्काल मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना शुरू करें और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध कराएं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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