Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कंपनी बनाकर निवेश जुटाया फिर करोड़ों ठगे, फर्जी स्क्रीनशॉट से रकम दिखाकर ऐंठा कमीशन

Apr 25, 2026 07:22 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
share

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा इलाके में एक बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रियल एस्टेट,ज्वेलरी और शेयर मार्केट से जुड़े कारोबार में फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है।

कंपनी बनाकर निवेश जुटाया फिर करोड़ों ठगे, फर्जी स्क्रीनशॉट से रकम दिखाकर ऐंठा कमीशन

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा इलाके में एक बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रियल एस्टेट,ज्वेलरी और शेयर मार्केट से जुड़े कारोबार में फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है। कम्पनी से जुड़े जालसाजों ने फर्जीवाड़ा कर 24 करोड़ रुपये की जालसाजी कर दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष गुलरिहा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

विश्वजीत श्रीवास्तव ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह रियल एस्टेट, ज्वेलरी और शेयर मार्केट का कार्य करते हैं। वर्ष 2023 में उनकी पहचान कुशीनगर निवासी सोनू जायसवाल से हुई, जो बाद में उनकी कंपनी से जुड़कर फाउंडर के रूप में काम करने लगा। इसी दौरान सोनू ने अपने रिश्तेदार शिवम जायसवाल से परिचय कराया, जिसे कंपनी में एजेंट के रूप में जोड़ा गया। आरोप है कि सोनू और शिवम जायसवाल ने मिलकर कंपनी में निवेश कराने के नाम पर लोगों से पैसा लगवाते थे और कमीशन लेते थे।

ये भी पढ़ें:होमगार्ड परीक्षा: टेलीग्राम पर पेपर लीक का झांसा, क्यूआर कोड से ठगी की कोशिश

कंपनी का लेखा-जोखा हरिकेश प्रसाद देखते थे। शिवम द्वारा भेजी गई डिपॉजिट स्लिप सोनू के माध्यम से अकाउंटेंट को भेजी जाती थी। करीब 4.50 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट संदिग्ध पाए गए। जांच में अधिकांश स्क्रीनशॉट फर्जी और कूटरचित निकले। जिन यूटीआर नंबरों से लाखों रुपये भेजे जाने का दावा किया गया, उनमें वास्तविक जमा राशि मात्र एक रुपये पाई गई।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-दिल्ली में RSS दफ्तरों पर होना था हमला, ATS के हत्थे चढ़े आतंकियों ने कबूला

आडिट में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा

आरोप है कि दोनों ने मोबाइल और लैपटॉप की मदद से एक रुपये के लेनदेन को लाखों रुपये दर्शाते हुए फर्जी रसीदें तैयार की और जिसके आधार पर अपने रिश्तेदारों के खातों में लाखों रुपये कमीशन के रूप में डलवा लिए। यह खेल करीब तीन महीने तक चलता रहा। 30 अप्रैल को कंपनी के ऑडिट के दौरान पूरे घोटाले का खुलासा हुआ। आडिट में सामने आया कि कई लोगों द्वारा फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए कुल 24 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया। इसके अलावा नवीन श्रीवास्तव और प्रियंका श्रीवास्तव पर भी आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से करीब 82 लाख रुपये अपने खातों में मंगाकर निजी उपयोग में खर्च कर लिए।

ये भी पढ़ें:वाराणसी से पुणे के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, 28 को मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

केस दर्ज कर कोर्ट को जानकारी देने का आदेश

विश्वजीत श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद वह न्यायालय में आए हैं। प्रार्थना पत्र और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि पहले से मुकदमा दर्ज नहीं है तो थानाध्यक्ष गुलरिहा तत्काल मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना शुरू करें और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध कराएं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।