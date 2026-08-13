पबजी में हारे बेटे ने पिता को भेजी फूटी आंख की फोटो, पॉकेट मनी खत्म होने पर मांगी फिरौती

पबजी में हारे बेटे ने पिता को फूटी आंख का फोटो भेज दिया। इसके बाद पिता से फिरौती मांगी। गेम में हारने और कर्ज बढ़ने पर 11वीं के छात्र ने खुद के अपहरण की कहानी रची। पिता एआई से बना फोटो देख घबरा गए।

पबजी गेम खेलने के दौरान कर्ज बढ़ने और पॉकेट मनी खत्म होने पर यूपी के गोरखपुर में व्यापारी के बेटे ने पिता से रुपये ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। उसने पिता के व्हाट्सएप पर एक लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए मैसेज भेजा। इसके साथ ही एआई की मदद से आंख फोड़े जाने का फोटो बनाकर भेज दिया। लिखा कि रुपये नहीं मिले तो इससे भी खराब हालत कर दूंगा। फोटो में बेटे की हालत देखकर पिता घबरा गए और सिकरीगंज थाने पहुंचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से करीब सवा दो घंटे में युवक को उरुवा से बरामद कर लिया। वहां वह अपने दोस्त के घर पर छिपा था।

पुलिस के मुताबिक, संतकबीरनगर जिले के धनघटा इलाके का निवासी किशोर ग्यारहवीं का छात्र है। पिता व्यापार करते हैं। किशोर पबजी गेम खेलने का आदी है। गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज बढ़ गया था। पॉकेट मनी भी खत्म हो चुकी थी और दोस्तों से भी कर्ज ले चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसने पिता से एक लाख रुपये ऐंठने की साजिश रची और इसके लिए उसने खुद के अपहरण की कहानी तैयार की।

साजिश के तहत युवक ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए पिता के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। इसमें एक लाख रुपये देने की मांग की गई। इसके बाद एआई की मदद से पिता को आंख फूटा होने जैसी फोटो तैयार कर भेजा। फोटो देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। पिता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अपहरण का केस दर्ज कराया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सिकरीगंज पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर सर्विलांस की मदद से युवक की तलाश शुरू की। मोबाइल बंद होने के बावजूद उसके पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से पुलिस को अहम सुराग मिल गया। पुलिस टीम ने करीब सवा दो घंटे में किशोर की लोकेशन ट्रेस कर उरुवा स्थित उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि पबजी गेम में रुपये हारने के बाद कर्ज हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए रुपये हासिल करने को उसने अपहरण की झूठी कहानी रची थी।

किशोर ने दिल्ली में प्रेमिका से बनवाई थी फोटो पूछताछ में किशोर ने बताया कि एआई से उसे फोटो बनाने नहीं आ रहा था। उसने अपनी एक महिला मित्र से दिल्ली में संपर्क कर खुद का फोटो भेजा। फिर उसकी मदद से एआई जेनरेटेड फोटो बनवाकर मंगवा लिया। इसके बाद उसे पिता को भेजकर एक लाख रुपये की मांग की।

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