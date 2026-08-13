पबजी में हारे बेटे ने पिता को भेजी फूटी आंख की फोटो, पॉकेट मनी खत्म होने पर मांगी फिरौती
पबजी में हारे बेटे ने पिता को फूटी आंख का फोटो भेज दिया। इसके बाद पिता से फिरौती मांगी। गेम में हारने और कर्ज बढ़ने पर 11वीं के छात्र ने खुद के अपहरण की कहानी रची। पिता एआई से बना फोटो देख घबरा गए।
पबजी गेम खेलने के दौरान कर्ज बढ़ने और पॉकेट मनी खत्म होने पर यूपी के गोरखपुर में व्यापारी के बेटे ने पिता से रुपये ऐंठने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। उसने पिता के व्हाट्सएप पर एक लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए मैसेज भेजा। इसके साथ ही एआई की मदद से आंख फोड़े जाने का फोटो बनाकर भेज दिया। लिखा कि रुपये नहीं मिले तो इससे भी खराब हालत कर दूंगा। फोटो में बेटे की हालत देखकर पिता घबरा गए और सिकरीगंज थाने पहुंचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से करीब सवा दो घंटे में युवक को उरुवा से बरामद कर लिया। वहां वह अपने दोस्त के घर पर छिपा था।
पुलिस के मुताबिक, संतकबीरनगर जिले के धनघटा इलाके का निवासी किशोर ग्यारहवीं का छात्र है। पिता व्यापार करते हैं। किशोर पबजी गेम खेलने का आदी है। गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज बढ़ गया था। पॉकेट मनी भी खत्म हो चुकी थी और दोस्तों से भी कर्ज ले चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसने पिता से एक लाख रुपये ऐंठने की साजिश रची और इसके लिए उसने खुद के अपहरण की कहानी तैयार की।
साजिश के तहत युवक ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए पिता के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। इसमें एक लाख रुपये देने की मांग की गई। इसके बाद एआई की मदद से पिता को आंख फूटा होने जैसी फोटो तैयार कर भेजा। फोटो देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। पिता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अपहरण का केस दर्ज कराया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए सिकरीगंज पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर सर्विलांस की मदद से युवक की तलाश शुरू की। मोबाइल बंद होने के बावजूद उसके पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से पुलिस को अहम सुराग मिल गया। पुलिस टीम ने करीब सवा दो घंटे में किशोर की लोकेशन ट्रेस कर उरुवा स्थित उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि पबजी गेम में रुपये हारने के बाद कर्ज हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए रुपये हासिल करने को उसने अपहरण की झूठी कहानी रची थी।
किशोर ने दिल्ली में प्रेमिका से बनवाई थी फोटो
पूछताछ में किशोर ने बताया कि एआई से उसे फोटो बनाने नहीं आ रहा था। उसने अपनी एक महिला मित्र से दिल्ली में संपर्क कर खुद का फोटो भेजा। फिर उसकी मदद से एआई जेनरेटेड फोटो बनवाकर मंगवा लिया। इसके बाद उसे पिता को भेजकर एक लाख रुपये की मांग की।
पहले भी नाबालिगों ने रची अपहरण की झूठी कहानी
- 8 जुलाई 2026: गोरखनाथ क्षेत्र के बच्चे ने नानी के घर रुकने की जिद में बचाओ-किडनैपर का शोर मचाने लगा। राहगीरों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। सीसीटीवी और पूछताछ में सच्चाई सामने आई।
- 30 जून 2026: गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले नौवीं का छात्र घर से जाने के बाद परिजनों को अपहरण की झूठी कहानी बताने लगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें