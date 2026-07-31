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10 साल के बच्चे की हत्या के मुख्य आरोपी के पिता, भाई और दो भाभियों को जेल भेजा

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर के वैभव हत्याकांड में पुलिस ने साक्ष्य मिलने के बाद चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पिता, भाई और दो भाभियों को जेल भेजा है। मामले में इन चारों की संलिप्तता सामने आई है।

Gorakhpur Murder
10 साल के बच्चे के हत्याकांड में पुलिस ने चार अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

यूपी के गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी हनुमान वर्मा के 10 वर्षीय पुत्र वैभव वर्मा के अपहरण और हत्या के मामले में खजनी पुलिस ने मुख्य आरोपी सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा के परिवार पर भी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य मिलने के बाद मुख्य आरोपी के पिता, बड़े भाई और दो भाभियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

खजनी थाने में दर्ज केस के तहत वांछित आरोपी हरिनारायण शर्मा, उनके पुत्र सत्येंद्र कुमार भट्ट उर्फ जिले, मुख्य आरोपी सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा की पत्नी अनामिका शर्मा तथा सतीश शर्मा की पत्नी बबली शर्मा को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर इन चारों की संलिप्तता सामने आई है।

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वैभव के परिजनों से मिले भाजपा विधायक

कस्बे के सर्राफा कारोबारी हनुमान वर्मा के 10 वर्षीय मासूम बेटे वैभव वर्मा के अपहरण और हत्या से टूट चुके पीड़ित परिवार से क्षेत्रीय विधायक श्रीराम चौहान और प्रदीप शुक्ला ने मुलाकात की। साथ ही परिवार को ढांढ़स बंधाया। वैभव के चिता की आग भले ही ठंडी हो गई, लेकिन मासूम के परिजनों का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा। वैभव की दादी पश्चाताप करते हुए रोते बिलखती बेसुध हैं।

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क्षेत्रीय विधायक श्रीराम चौहान और प्रदीप शुक्ला ने परिजनों को धैर्य बंधाया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, पूर्व विधायक संत प्रसाद बेलदार, जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अंशुमालीधर भक्ति दुबे मंडल अध्यक्ष दुर्गेश पटवा, मंडल उपाध्यक्ष आदर्श राम त्रिपाठी, विनोद पांडेय, राजेन्द्र सेठ, अनिल पांडेय, जगदम्बा शुक्ला, हृदय नारायण पांडेय सहित दर्जनों व्यापारी और समाज के प्रतिष्ठित संभ्रांत लोगों ने वैभव के शोकाकुल परिजनों को धैर्य बंधाते हुए घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

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आरोपी का मकान सील

घटना के बाद एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस टीम ने आरोपी के मकान को सील कर दिया। एसएसपी ने बताया कि लखनऊ से फॉरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल का सीन रीक्रिएट कराया जाएगा। कहा कि प्रशासन की ओर से नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

जालसाजी में पहले जेल जा चुका है सर्वेश

पुलिस के अनुसार, 34 वर्षीय आरोपी सर्वेश शर्मा मा घर के पास कंप्यूटर सेंटर चलाता है। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा है। करीब एक वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़े एक मामले में वह करीब दस वर्ष पहले प्रयागराज जेल भी जा चुका है। पुलिस ने आरोपी उसके भाई-पिता, भाभी, पत्नी और सहयोगी सहित सात लोगों को हिरासत में लिया है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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