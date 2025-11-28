यूपी के इस जिले के एसपी ऐक्शन में, 8 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल
यूपी के गोंडा जिले में एसपी विनीत जायसवाल ऐक्शन में है। एसपी ने देर रात आठ थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। यह बदलाव अचानक किए जाने से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।
यूपी में गोंडा जिले के एसपी विनीत जायसवाल ऐक्शन में है। जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एसपी ने देर रात आठ थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया। यह बदलाव अचानक किए जाने से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।
एसपी विनीत जायसवाल ने सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि थानों और चौकियों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को तत्काल संज्ञान मे लिया जाए और उनका विधिक व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के कार्य में लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि पुलिस आम जनता के भरोसे पर टिकी होती है और यह भरोसा बनाए रखना पुलिस की पहली प्राथमिकता है।
इनका कार्यक्षेत्र बदला
लंबे समय से खोड़ारे थाने मे थानाध्यक्ष पद पर तैनात रहे प्रबोध कुमार को हटाकर छपिया का थानाध्यक्ष बनाया गया है। देहात कोतवाल के पद पर तैनात संजय कुमार सिंह को हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना खरगूपुर की जिम्मेदारी दी है। प्रभारी डीसीआरबी शमशेर बहादुर सिंह को देहात कोतवाल बनाया गया है। थानाध्यक्ष छपिया बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी को वजीरगंज की जिम्मेदारी दी गई है। वजीरगंज के थानाध्यक्ष यशवंत कुमार सिंह को खोडारे का थानाध्यक्ष बनाया गया है। करनैलगंज के कोतवाल रहे तेज प्रताप सिंह को कौड़िया में तैनाती दी गई है। उमरीबेगमगंज के थानाध्यक्ष नरेंद्र प्रताप राय को करनैलगंज का थाना प्रभारी बनाया गया है। कौड़िया के थानाध्यक्ष गोविंद कुमार को उमरीबेगमगंज का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खरगूपुर के थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह को हटाकर प्रभारी डीसीआरबी बनाया है।