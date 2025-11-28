यूपी के इस जिले के एसपी ऐक्शन में, 8 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

संक्षेप: यूपी के गोंडा जिले में एसपी विनीत जायसवाल ऐक्शन में है। एसपी ने देर रात आठ थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। यह बदलाव अचानक किए जाने से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।

यूपी में गोंडा जिले के एसपी विनीत जायसवाल ऐक्शन में है। जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एसपी ने देर रात आठ थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया। यह बदलाव अचानक किए जाने से पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।

एसपी विनीत जायसवाल ने सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि थानों और चौकियों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को तत्काल संज्ञान मे लिया जाए और उनका विधिक व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के कार्य में लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि पुलिस आम जनता के भरोसे पर टिकी होती है और यह भरोसा बनाए रखना पुलिस की पहली प्राथमिकता है।