दर्दनाक! नानी की तेरहवीं से आए बच्चे को कंटेनर ने कुचला, बचाने दौड़ी मां को दूसरे कंटेनर ने रौंदा
गोंडा में आधीरात एक बच्चे को कंटेनर ने कुचल दिया। बचाने दौड़ी उसकी मां को दूसरे कंटेनर ने रौंद दिया। दोनों की मौत हो गई। महिला अपनी मां की तेरहवीं से लौटकर वापस घर जा रही थी। परिवार ने हंगामा कर दिया।
यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसे में एक मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मांत की मौत के बाद दोनों उनकी तेरहवीं से वापस घर लौटने के लिए सड़क पर खड़े थे। बताया जा रहा है कि कौड़िया थाना क्षेत्र के आर्यनगर चौराहा पर शुक्रवार आधी हुए हृदय विदारक हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने गोंडा बहराइच मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के बमुश्किल लोगों को समझाकर जाम खुलवाया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के गंगादीनपुरवा के हरिओम जायसवाल अपने परिवार के साथ कौड़िया थाना क्षेत्र कस्बा आर्यनगर चौराहे की रहने वाली अपनी सास सरोज देवी की तेरहवीं में शामिल होने के लिए आए थे। अपनी पत्नी और बेटे के साथ हरिओम तेरहवीं में शामिल हुए और देर रात घर जाने के लिए निकले ही थे कि 11 वर्षीय बेटे लकी को लेकर सड़क किनारे खड़े हुए थे। इसी दौरान बहराइच की तरफ से गोंडा जा रहे एक कंटेनर ने बेटे लकी को रौंद दिया। बेटे को देख जब मां रीता उर्फ खुशबू बचाने के लिए दौड़ी तो इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे कंटेनर ने उसको भी रौंद दिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हरिओम जायसवाल के सामने ही 11 वर्षीय बेटे लकी और 30 वर्षीय पत्नी रीता उर्फ खुशबू ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने आर्यनगर चौराहे पर ही दोनों शव को रख कर जाम लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचन मिलते ही मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय और सीओ आनंद राय ने गुस्साए लोगों को शान्त कराया। वहीं कौड़िया पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस का कहना है कि हादसे में दोनों मां-बेटे की मौत हो गई। शवों के पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों को शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपे जाएंगे। परिजनों ने हादसे के बाद हंगामा किया था लेकिन उन्हें शांत करवाकर समझा दिया गया है। मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कंटेनरों और हादसे की जानकारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें