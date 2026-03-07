Hindustan Hindi News
यूपी पुलिस मुठभेड़ में अपहरण कांड आरोपी दो गिरफ्तार, हॉफ एनकाउंटर में पैर में लगी गोली

Mar 07, 2026 08:22 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, गोंडा
यूपी के गोंडा में मोरंग व्यवसायी के अपहरण की घटना में शामिल दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 58 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

UP Police Half Encounter: यूपी के गोंडा में मोरंग व्यवसायी के अपहरण की घटना में शामिल दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 58 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि नवाबगंज थानाध्यक्ष अभय सिंह मय टीम और एसओजी के साथ शुक्रवार की रात्रि में क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि अपहरण की घटना में शामिल दो बदमाश उमरिया पावर हाउस की ओर आ रहे हैं।

पुलिस टीम ने उमरिया पावर हाउस के पास संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश विकास मिश्रा निवासी रामापुर भगाही जिला गोंडा के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी सौरभ दुबे निवासी बनभरिया थाना परशुरामपुर जिला बस्ती भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे भी पकड़ लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि बदमाश विकास मिश्रा के ऊपर अयोध्या जिले में पहले से भी चोरी सहित अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। जबकि दूसरे बदमाश सौरभ दूबे पर बस्ती के परशुरामपुर थाने में मारपीट सहित अन्य मामलों मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 58 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। दो मार्च को थाना क्षेत्र के पहली गांव निवासी सुशीला यादव ने तहरीर देकर बताया था कि काले रंग की थार गाड़ी से आए एक व्यक्ति ने उनके पति अंकित कुमार यादव को घर से बुलाया था।

अंकित मोटरसाइकिल से कटरा तिराहा की ओर जा रहे थे, तभी अकबरपुर चौराहे के पास बदमाशों ने उन्हें जबरन थार में बैठाकर अपहरण कर लिया था। मामले में पुलिस ने अभियोग दर्ज कर चार टीमों का गठन किया था। जांच के दौरान पुलिस ने अपहृत अंकित कुमार यादव को मसकनवा गौशाला तिराहा के पास से सकुशल बरामद कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चार फरवरी को थाना खोड़ारे क्षेत्र में कूकनगर ग्रांट निवासी निर्मल प्रसाद दुबे से रास्ता पूछने के बहाने कट्टे की बट से सिर पर वार कर 10 हजार रुपये लूट लिए थे।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

