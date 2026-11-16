राम कथा का 200 बीघे में पंडाल, संतों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर, धीरेंद्र शास्त्री, रामदेव और योगी भी पहुंचेंगे
यूपी के गोंडा जिले में भव्य राम कथा होने जा रही है। करीब 200 बीघे क्षेत्रफल में कथा पंडाल तैयार किया जा रहा है। ढाई लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था है। संतों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। कथा में धीरंद्र शास्त्री, बाबा रामदेव और योगी भी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में जयप्रभा ग्राम की धरती नौ दिनों तक राममय होने जा रही है। यहां 17 नवंबर से भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म का ऐसा संगम सजेगा, जिसमें देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालु भगवान श्रीराम की कथा में डुबकी लगाएंगे। चारों ओर भक्ति की गूंज होगी और राजन जी महाराज की रामकथा के प्रसंगों से वातावरण भक्तिमय बनेगा। आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 200 बीघे क्षेत्रफल में राम कथा पंडाल तैयार किया जा रहा है। यहां एक साथ ढाई लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। संतों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरंद्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे।
श्री श्यामा श्याम जू ट्रस्ट की ओर से 17 से 25 नवंबर तक नौ दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। महंत आलोक दास के संयोजन में होने वाले इस आयोजन में राजन जी महाराज अपने मुखारविंद से श्रीराम कथा सुनाएंगे। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कथा श्रवण में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। संत-महात्माओं के प्रवास के लिए 100 कॉटेज बनाए गए हैं।
दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद
वहीं, 200 से अधिक बटुकों के ठहरने के लिए पांच अलग-अलग पंडाल तैयार किए गए हैं। इतने बड़े आयोजन में संतों की उपस्थिति और बटुकों के वैदिक वातावरण से जयप्रभा ग्राम का माहौल आध्यात्मिक रंग में रंगने की तैयारी है। कथा के शुभारंभ अवसर पर 17 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और योगगुरु बाबा रामदेव पहुंचेंगे। वहीं, 20 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आयोजक ने कहा कि यह आयोजन केवल कथा सुनने का अवसर नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और जीवन मूल्यों से जुड़ने का नौ दिवसीय आध्यात्मिक अवसर बनेगा। जयप्रभा ग्राम में आस्था का यह महाकुंभ जिले को धार्मिक आयोजनों के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी में है।
संतों को लाने के लिए आया हेलीकॉप्टर
संतों व महात्माओं को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। बाकायदा हेलीपैड भी बनाया गया है। यह हेलीकॉप्टर इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लोग हेलीकॉप्टर देखने भी उमड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें