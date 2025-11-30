यूपी में हॉरर किलिंग! भाई ने रस्सी से बहन का गला घोंट की हत्या, फिर शव कार से कुचला
गोंडा में एक भाई ने रस्सी से बहन का गला घोंट दिया। उसके बाद शव कार से कुचल दिया। पुलिस ने बस्ती निवासी भाई व मां को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस्तेमाल की कार भी बरामद कर ली है। आरोपी ने बताया कि बहन मोबाइल से लड़के से बात कर रही थी जिससे वो नाराज था।
यूपी के गोंडा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक भाई ने ही पहले बहन का रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और फिर कार की डिग्गी में रखकर पीडी बंधे के पास फेंक दिया। शव फेंकने के बाद उसे कार से भी कुचल भी दिया। युवती की हत्या कर तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सिक्रेटरीपुरवा व कंचनपुर के बीच पीडी बंधा सड़क किनारे लाश फेंके जाने की घटना का पुलिस ने रविवार को खुलासा किया है।
पुलिस ने बस्ती जिले के परसाजागीर गनेशपुर थाना वाल्टरगंज निवासी युवती की मां और भाई को गिरफ्तार भी किया है। घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने बरामद की है। एसपी विनीत जायसवाल ने खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम भी दिया है। 17 नवम्बर को पुलिस को ग्राम प्रधान बनगांव मंजीत सिंह ने ग्राम सिक्रेटरीपुरवा व कंचनपुर के बीच पीडी बंधा सड़क के किनारे बाईं तरफ एक युवती का शव पड़ा होने की सूचना दी थी। पुलिस के प्रयास के बाद भी शव की पहचान नहीं हो सकी थी।
एसपी विनीत जायसवाल ने एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस सहित पांच पुलिस टीमों को खुलासे में लगाया था। एसपी ने बताया कि सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। मृतका की पहचान अनुराधा पुत्री चंद्र प्रकाश के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई ने ही किसी लड़के से बात करने की नाराजगी में बहन की हत्या कर दी है। इस मामले में भाई मनीष पुत्र चन्द्रप्रकाश व मां निर्मला देवी पत्नी चन्द्र प्रकाश निवासी परसाजागीर गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को वाल्टरगंज कस्बा थाना मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया।