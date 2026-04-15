यूपी के इस जिले को 15 दिन में चौथे रेल ओवरब्रिज का तोहफा, एक और 2 लेन ब्रिज को मिली मंजूरी
यूपी के गोंडा जिले को 15 दिन में चौथे रेल ओवरब्रिज का तोहफा मिला है। गोंडा कचहरी स्टेशन के पास केशवपुर पहड़वा जाने वाले मार्ग पर दो लेन का रेल ओवरब्रिज निर्माण की रेलवे ने मंजूरी दी है।
UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले को बीते पंद्रह दिन में चौथे रेल ओवरब्रिज का तोहफा मिला है। गोंडा कचहरी स्टेशन के पास केशवपुर पहड़वा जाने वाले मार्ग पर दो लेन का रेल ओवरब्रिज निर्माण की रेलवे ने मंजूरी दी है। इससे पहले मनकापुर और मसकनवा में रेल ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है।
वहीं, करैनलगंज में हुजूरपुर रेलवे क्रासिंग पर आरओबी के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रशासनिक स्वीकृति दे चुके हैं। गोंडा कचहरी के पास समपार संख्या 264 पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए करीब 43 करोड़ रुपये स्वीकृति किए गए हैं। विदेश राज्यमंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया बीते कई सालों से ओवरब्रिज निर्माण लिए प्रयासरत हैं। उनकी कोशिशों का परिणाम बीते दिनों में तीसरे आरओबी की मंजूरी के रूप में सामने आया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि रोड सेफ्टी के तहत समपार संख्या 264 पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
गोंडा कचहरी और गोंडा जंक्शन के बीच बनेगा चौथा आरओबी
गोंडा कचहरी और गोंडा जंक्शन के बीच की दूरी करीब पांच किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों के बीच चौथे रेल ओवरब्रिज को मंजूरी मिली है। गौरतलब है कि 90 के दशक में गोंडा जंक्शन के पास जिले के पहला रेलव ओवरब्रिज बलरामपुर मार्ग पर बड़गांव के पास बना था।
घंटे भर में यह क्रासिंग 10 से 15 मिनट ही खुलती है
अरसे बाद शहर से सटे मिश्रौलिया में ओवरब्रिज वर्ष 2024 में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद महादेवा ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। वर्ष 2025 में गोंडा स्टेशन के पूरब करीब तीन किमी की दूरी पर सोनी ओवरब्रिज पर भी वाहन फर्राटा भरने लगे। कचेहरी स्टेशन से होकर रोजाना करीब 180 ट्रेनें गुजरती हैं। स्थानीय लोगों की मानें तो घंटे भर में यह क्रासिंग 10 से 15 मिनट ही खुलती है।
आए-दिन क्रासिंग बंद होने पर दोनों ओर लंबा जाम लग जाता
ऐसे में आए-दिन क्रासिंग बंद होने पर दोनों ओर लंबा जाम लग जाता है। इसी रास्ते से एफसीआई गोदाम को जाने वाले ट्रक भी गुजरते हैं। क्रासिंग की गुमटी पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक वर्ष जनवरी 2024 में यहां की यातायात गणना (टीयूवी) 98196 है। इसको देखते हुए रेलवे ने रोड सेफ्टी के तहत गोंडा कचहरी से केशवपुर पहड़वा जाने वाले मार्ग पर दो लेन ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दे दी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें