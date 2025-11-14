अस्पताल की मोर्चरी में रात में रखे शव की सुबह तक दोनों आंखें गायब, परिजनों का हंगामा

संक्षेप: यूपी के गोंडा में एक शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह तक दोनों आंखें गायब हो गईं। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें शांत करवाया गया। मामले में अस्पताल ने जांच शुरू कर दी है।

यूपी के गोंडा में एक शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह तक दोनों आंखें गायब हो गईं। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें शांत करवाया गया। मामले में अस्पताल ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गोंडा के मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल की मार्च्यूरी में रखे शव की आंख क्षतिग्रस्त होने की खबर है।आंख क्षतिग्रस्त होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सीएमओ को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के रायपुर शिवगढ़ निवासी कौशलेंद्र सिंह की छत से गिरकर मौत हो गई थी। रात में मौत के बाद शव अस्पताल भेजा गया। रात के कारण शव को बाबू ईश्वर शरण अस्पताल की मार्च्यूरी में रखा गया था। सुबह पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए मार्च्यूरी खोली गई तो शव की दोनों आंखें क्षतिग्रस्त मिलीं। इस पर परिजनों ने नाराजगी जताई।