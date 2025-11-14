Hindustan Hindi News
अस्पताल की मोर्चरी में रात में रखे शव की सुबह तक दोनों आंखें गायब, परिजनों का हंगामा

संक्षेप: यूपी के गोंडा में एक शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह तक दोनों आंखें गायब हो गईं। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें शांत करवाया गया। मामले में अस्पताल ने जांच शुरू कर दी है।

Fri, 14 Nov 2025 04:11 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, गोंडा
यूपी के गोंडा में एक शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह तक दोनों आंखें गायब हो गईं। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें शांत करवाया गया। मामले में अस्पताल ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गोंडा के मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल की मार्च्यूरी में रखे शव की आंख क्षतिग्रस्त होने की खबर है।आंख क्षतिग्रस्त होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सीएमओ को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के रायपुर शिवगढ़ निवासी कौशलेंद्र सिंह की छत से गिरकर मौत हो गई थी। रात में मौत के बाद शव अस्पताल भेजा गया। रात के कारण शव को बाबू ईश्वर शरण अस्पताल की मार्च्यूरी में रखा गया था। सुबह पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए मार्च्यूरी खोली गई तो शव की दोनों आंखें क्षतिग्रस्त मिलीं। इस पर परिजनों ने नाराजगी जताई।

परिजनों ने शव की हालत देखकर हंगामा कर दिया। यहां तक की परिजन अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे लेकिन नगर कोतवाल के समझाने पर मान गए। उधर अस्पताल प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शव चूहों ने कुतरा है। इस मामले में सीएमएस डा अनिल तिवारी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएमओ डा रश्मि वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए पैनल का गठन किया गया है। पोस्टमार्टम में ही सही चीज सामने आएगी।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
