UP Gonda commissioner raids electricity offices, officers and employees found missing, action causes panic बिजली कार्यालयों पर कमिश्नर की रेड, गायब मिले अधिकारी-कर्मचारी, ऐक्शन से विभाग में मची खलबली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gonda commissioner raids electricity offices, officers and employees found missing, action causes panic

बिजली कार्यालयों पर कमिश्नर की रेड, गायब मिले अधिकारी-कर्मचारी, ऐक्शन से विभाग में मची खलबली

यूपी के गोंडा में कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने अचानक  बिजली विभाग के कार्यालयों में छापेमारी की। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:05 AM
share Share
Follow Us on
बिजली कार्यालयों पर कमिश्नर की रेड, गायब मिले अधिकारी-कर्मचारी, ऐक्शन से विभाग में मची खलबली

यूपी के गोंडा में कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने अचानक गायत्रीपुरम चौराहे स्थित बिजली विभाग के कार्यालयों में पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान एसई सुशील कुमार लोहाटी और 16 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी लगा रखी थी। दफ्तर में आयुक्त को देखकर बिजली कर्मचारियों में खलबली मच गई। निरीक्षण के बाद गैरहाजिर सभी अधिकारी-कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सोमवार को मंडलायुक्त सबसे पहले डिवीजन प्रथम दफ्तर पहुंचे। यहां एक्सईएन कक्ष समेत विभिन्न पटल और अभिलेखो की छानबीन की हाजिरी रजिस्टर चेक किया। करीब आधे घंटे बाद सामने के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पहुंचे। यहां एसई सुशील कुमार लोहाटी और एक कर्मी गैरहाजिर मिला। इसके बाद विभाग के कार्यशाला में पहुंचकर मौजूद अवर अभियंता से ट्रांसफार्मर की मरम्मत, उपलब्धता और खराबियों के बाबत जानकारी की। यहा परिसर में मौजूद डिवीजन - दो दफ्तर से लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय का भौतिक सत्यापन व जायजा लिया। इस दौरान विभाग में लापरवाही भी सामने आई और कुल 17 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

ये भी पढ़ें:रात्रि प्रवास न करने पर अफसरों पर होगा ऐक्शन, योगी के मंत्री का निर्देश
ये भी पढ़ें:15 CHC बनेंगी 30 बेड वाला अस्पताल, योगी सरकार के फैसले से मरीजों को मिलेगी राहत

मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ साथ में रहे। मुख्य अभियन्ता कार्यालय में छह कर्मचारी, एक्सईएन प्रथम के यहां सात कर्मचारी व डिवीजन दो में दोकर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले। आयुक्त ने चीफ इंजीनियर को निर्देशित किया है कि हाजिरी की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अनुपस्थित या देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट तैयार करें। निरीक्षण के दौरान एक्सईएन राधेश्याम भास्कर भी रहे।

बीडीओ के निरीक्षण में पूरी दफ्तर मिला नदारद

मुजेहना ब्लॉक में कार्यरत कर्मचारियों के मनमानी की पोल बीडीओ के निरीक्षण में खुल गई है। इस दौरान तीन लोगों को छोड़कर पूरे आफिस के कर्मी नदारद रहे। इस पर बीडीओ ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। जिसके बाद लापरवाह कर्मचारियों में खलबली मच गई है। हालांकि निरीक्षण के समय एडीओ पंचायत परमात्मादीन, बीएमएम अभय सिंह व चौकीदार सुजीत कुमार मौजूद पाये गए हैं।

Up News UP News Today Gonda अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |