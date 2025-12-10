सीएमओ ऑफिस का बाबू घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन के ऐक्शन से हड़कंप

संक्षेप: यूपी के गोंडा जिले में सीएमओ ऑफिस का बाबू घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शशिकांत सिंह पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

यूपी के गोंडा जिले में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को सीएमओ दफ्तर में तैनात बाबू को शशिकांत सिंह को पांच हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। शशिकांत सिंह पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। एंटी करप्शन टीम आरोपी बाबू को गिरफ्तार करके देहात कोतवाली ले गई जहां उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि बहराइच जिले के जरवल रोड थानाक्षेत्र के आदमपुर गांव निवासी आशीष पांडे ने एंटी करप्शन थाने में इस संबंध में शिकायत की थी। आरोप है कि उनके सेवानिवृत्त पिता अंगद प्रसाद पांडे के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह लगातार घूस की मांग करते थे। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ऐक्शन आई। एंटी करप्शन ने प्लान बनाया। आरोपी बाबू के गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन ने जाल बिछाया। इसके बाद एंटी करप्शन के जाले में बाबू फंस गया। एंटी करप्शन ने वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को पीड़ित आशीष पांडे से पांच हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया।