सीएमओ ऑफिस का बाबू घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन के ऐक्शन से हड़कंप

यूपी के गोंडा जिले में सीएमओ ऑफिस का बाबू घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शशिकांत सिंह पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

Dec 10, 2025 06:07 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के गोंडा जिले में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को सीएमओ दफ्तर में तैनात बाबू को शशिकांत सिंह को पांच हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। शशिकांत सिंह पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। एंटी करप्शन टीम आरोपी बाबू को गिरफ्तार करके देहात कोतवाली ले गई जहां उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि बहराइच जिले के जरवल रोड थानाक्षेत्र के आदमपुर गांव निवासी आशीष पांडे ने एंटी करप्शन थाने में इस संबंध में शिकायत की थी। आरोप है कि उनके सेवानिवृत्त पिता अंगद प्रसाद पांडे के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह लगातार घूस की मांग करते थे। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ऐक्शन आई। एंटी करप्शन ने प्लान बनाया। आरोपी बाबू के गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन ने जाल बिछाया। इसके बाद एंटी करप्शन के जाले में बाबू फंस गया। एंटी करप्शन ने वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को पीड़ित आशीष पांडे से पांच हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया।

गिरफ्तारी के बाद देहात कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा

एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपी बाबू शशिकांत सिंह को देहात कोतवाली लाया गया है। इसके बाद यहां एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने शशिकांत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में ट्रैप टीम के प्रभारी राज किशोर यादव ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
