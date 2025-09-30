Hindi NewsUP NewsUP Gonda BJP workers clashed again, with a close aide of the former MP accusing MLA Ajay Singh of attempted murder
गोंडा में फिर भिड़े भाजपाई, पूर्व MP के करीबी ने MLA अजय सिंह पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप
यूपी के गोंडा जिले में एक बार फिर भाजपाई भिड़ गए हैं। यहां कटरा ब्लॉक परिसर में भाजपा के दो पक्षों में मारपीट के बाद अब बीजेपी के ही पूर्व सांसद के समर्थक ने विधायक अजय सिंह और उनके समर्थक पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है।
Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:23 AM
