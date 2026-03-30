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यूपी में घूसखोरी में बेसिक शिक्षा के डीसी गिरफ्तार, पहले DC निर्माण जा चुके हैं जेल

Mar 30, 2026 10:59 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के गोंडा जिले में घूसखोरी में बेसिक शिक्षा के डीसी गिरफ्तार किया गया है। । पुलिस ने आवास से उनकी गिरफ्तारी की है। इससे पहले पुलिस इसी मामले में डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

यूपी में घूसखोरी में बेसिक शिक्षा के डीसी गिरफ्तार, पहले DC निर्माण जा चुके हैं जेल

UP News: यूपी के गोंडा जिले में टेंडर देने में घूसखोरी के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग के डीसी (जीईएम) प्रेम शंकर मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गायत्रीपुरम स्थित आवास से उनकी गिरफ्तारी की है। इससे पहले पुलिस इसी मामले में डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

बताया जाता है कि कुछ माह पहले एंटी करप्शन कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। डेस्क-बेंच आपूर्ति मामले में बीएसए अतुल कुमार तिवारी, डीसी निर्माण विद्याभूषण मिश्रा और डीसी (जीईएम) प्रेम शंकर मिश्रा पर नीमन सीटिंग सॉल्यूशन फर्म के एमडी ने 15 करोड़ के टेंडर में 15 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए गोरखपुर की एंटी करप्शन कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि कि 26 लाख देने के बाद बेसिक अफसरों ने टेंडर नहीं दिया। उनसे रुपये की डिमांड की गई, जिसको देने से इनकार करने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी।

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सोमवार को नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी बेसिक शिक्षा विभाग के डीसी जेम प्रेमशंकर मिश्रा पुत्र नागेन्द्र मिश्रा को गायत्रीपुरम मानस बिहार कालोनी से उनसे घर से गिरफ्तार कर लिया। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि डीसी जेम प्रेम शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों ने डीसी प्रेम शंकर मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दी थी।

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इससे पहले बीएसए आफिस से डीसी निर्माण को उठा ले गई थी पुलिस

इसी मामले में पुलिस ने इससे कुछ दिन पहले डीसी निर्माण विद्या भूषण मिश्रा को बीएसए कार्यालय से उठाया था। संयोग से उस दिन भी सोमवार ही था। गिरफ्तारी में दरोगा अजय कुमार तिवारी चौकी सिविल लाइन, सिपाही देव कुमार व संदीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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