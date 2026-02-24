Hindustan Hindi News
हाईकोर्ट के अधिवक्ता की हत्या में सगा भाई अरुण मिश्रा भी गिरफ्तार, जमीन विवाद में पीट-पीटकर मारा

Feb 24, 2026 01:04 pm IST
यूपी के गोंडा में करनैलगंज पुलिस ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष मिश्रा की हत्या में आरोपी उनके सगे भाई अरूण मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी के खिलाफ विविध कार्यवाही की गई है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि बीते 22 फरवरी को करनैलगंज थाना क्षेत्र के सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। दोनों पक्ष आपस में सगे भाई पट्टीदार हैं। मारपीट में घायल अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

इस सम्बन्ध में थाना करनैलगंज में मृतक के सगे भाई अरूण मिश्रा समेत चार नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद एसपी ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। बीते सोमवार को पुलिस ने तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को फरार चल रहे आरोपी अरूण मिश्रा पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वकीलों ने कार्रवाई के लिए दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम

अधिवक्ताओं ने कोतवाल व जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध 36 घण्टे के अन्दर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि घटना के एक दिन पूर्व अधिवक्ता सुभाष मिश्र द्वारा कब्जे से सम्बन्धित सारे कागजात कोतवाल को दिखाने और दूसरे दिन कब्जे के दौरान गंभीर घटना की आशंका व्यक्त करने के बावजूद कोतवाल समेत हल्का इंचार्ज व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांगों पर 36 घंटे के अन्दर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार को संयुक्त अधिवक्ता संघ की आम सभा करके अधिवक्ता अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे।

यह था मामला

एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि बीते रविवार को सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में जो आपस में सगे भाई-पट्टीदार है के बीच भूमि पर कब्जेदारी को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। घटना में सुभाष चन्द्र मिश्रा, विश्वास चन्द्र मिश्रा व आकाश मिश्रा घायल हो गए। आनन - फानन में घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र पारस नाथ मिश्रा की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना करनैलगंज में मृतक के सगे भाई अरूण मिश्रा समेत चार नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अधिवक्ता के भतीजे विश्वास की तहरीर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

तीन नामजद आरोपी हुए गिरफ्तार

वारदात के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ दबिश दी। पुलिस ने मुख्य आरोपियों में शामिल पूर्व प्रधान हरिशरण मिश्र, रामकेवल मिश्र और संतोष कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

