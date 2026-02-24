हाईकोर्ट के अधिवक्ता की हत्या में सगा भाई अरुण मिश्रा भी गिरफ्तार, जमीन विवाद में पीट-पीटकर मारा

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि बीते 22 फरवरी को करनैलगंज थाना क्षेत्र के सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। दोनों पक्ष आपस में सगे भाई पट्टीदार हैं। मारपीट में घायल अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

यूपी के गोंडा में करनैलगंज पुलिस ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष मिश्रा की हत्या में आरोपी उनके सगे भाई अरूण मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी के खिलाफ विविध कार्यवाही की गई है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि बीते 22 फरवरी को करनैलगंज थाना क्षेत्र के सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। दोनों पक्ष आपस में सगे भाई पट्टीदार हैं। मारपीट में घायल अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

इस सम्बन्ध में थाना करनैलगंज में मृतक के सगे भाई अरूण मिश्रा समेत चार नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद एसपी ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। बीते सोमवार को पुलिस ने तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को फरार चल रहे आरोपी अरूण मिश्रा पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वकीलों ने कार्रवाई के लिए दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम अधिवक्ताओं ने कोतवाल व जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध 36 घण्टे के अन्दर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि घटना के एक दिन पूर्व अधिवक्ता सुभाष मिश्र द्वारा कब्जे से सम्बन्धित सारे कागजात कोतवाल को दिखाने और दूसरे दिन कब्जे के दौरान गंभीर घटना की आशंका व्यक्त करने के बावजूद कोतवाल समेत हल्का इंचार्ज व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांगों पर 36 घंटे के अन्दर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार को संयुक्त अधिवक्ता संघ की आम सभा करके अधिवक्ता अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे।

यह था मामला एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि बीते रविवार को सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में जो आपस में सगे भाई-पट्टीदार है के बीच भूमि पर कब्जेदारी को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। घटना में सुभाष चन्द्र मिश्रा, विश्वास चन्द्र मिश्रा व आकाश मिश्रा घायल हो गए। आनन - फानन में घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र पारस नाथ मिश्रा की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना करनैलगंज में मृतक के सगे भाई अरूण मिश्रा समेत चार नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अधिवक्ता के भतीजे विश्वास की तहरीर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।