UP में छात्र की हत्या कर शव पेड़ से लटकाया, एक कान गायब, इकलौते बेटे के मर्डर से परिवार में कोहराम

Feb 25, 2026 09:22 pm IST
यूपी के गोंडा जिले में सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। यहां एक छात्र की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया है। छात्र का एक कान गायब है। वहीं इकलौते बेटे के मर्डर से परिवार में कोहराम मच गया है।

यूपी के गोंडा जिले में सनसनीखेज मर्डर की वारदात सामने आई है। घर से लकड़ी इकठ्ठा करने गए क्लास 6 के छात्र का शव गांव से करीब चार सौ मीटर दूर पेड़ पर लटका मिला। परिजनों का कहना है कि हत्या करने के बाद छात्र का शव पेड़ से लटकाया गया। छात्र का एक कान गायब है। किशोर की पहचान गुलशन कुमार (14) पुत्र पिंटू वर्मा निवासी रज्जनपुर मजरा इच्छापुर थाना खरगूपुर के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची थाना खरगूपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इकलौते बेटे के मर्डर से घर-परिवार में कोहराम मचा है।

बुधवार की शाम करीब छह बजे गांव से चार सौ मीटर दूर एक पेड़ की डाल पर किशोर गुलशन कुमार का शव लटका दिखा। गांव के कुछ बच्चों ने गुलशन कुमार का शव पेड़ में लटकता देख परिवार वालो को सूचना दी। बाबा हनुमान ने बताया जब हम परिवार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा मेरे नाती गुलशन कुमार का शव पेड़ से लटक रहा था और उसका बायां कान गायब था। बायीं आंख के भौह में चोट के निशान थे। गांव के विशाल और डमरू ने शव को पेड़ से उतारकर जमीन पर रख दिया। सूचना पर पहुंचे खरगूपुर थानाध्यक्ष शेषमणि पाण्डेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पीड़ित परिवार से जानकारी ली।

बाबा हनुमान ने बताया कि मेरे नाती गुलशन कुमार की हत्या कर शव को पेड़ में लटका दिया गया है। इस संबंध में एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि खरगूपुर थानाक्षेत्र में किशोर का शव पेड़ से लटका मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा।

Deep Pandey

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

