Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के इस जिले में 107 करोड़ रुपए से चकाचक होंगी ये 90 सड़कें, सरकार ने जारी की पहली किस्त

Mar 18, 2026 05:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 107 करोड़ रुपए से 90 सड़कें चकाचक होंगी। । इन सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए यूपी सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए करीब पांच करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

यूपी के इस जिले में 107 करोड़ रुपए से चकाचक होंगी ये 90 सड़कें, सरकार ने जारी की पहली किस्त

UP News: यूपी के गोंडा जिले में 107.77 करोड़ रुपये 90 सड़कों को चमकाया जाएगा। इन सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए यूपी सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए करीब पांच करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इससे प्रांतीय खंड 22, निर्माण खंड-एक 37 और निर्माण खंड-दो 31 सड़कों का निर्माण कराएगा।

शहर के महत्वपूर्ण मार्ग मिश्रैलिया चौकी से सर्किट हाउस तक की सड़क को भी संवारा जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत सड़कों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रथम किस्त के रूप में लोक निर्माण विभाग को 5.09 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। जिससे सड़को के नवीनीकरण और मरम्मत का काम शुरू कराने का रास्ता साफ हो गया है।

इन सड़कों का होगा कायाकल्प

गोण्डा-लखनऊ मार्ग से बरसाती लाल इंटर कालेज होते हुए सर्किट हाउस मार्ग, मिश्रौलिया पुलिस चौकी से डीजल डिपो होते हुए सर्किट हाउस मार्ग, जिला कारागार से श्री राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी स्मारक से कटहाघाट तक, गोण्डा-उतरौला मार्ग पर सालपुर मुंडाडीहा संपर्क मार्ग से प्रावि भमैचा तरगांव, बिरतिहा बेनीपुर नहर पटरी सोनभरिया होते हुए नौबरा संपर्क मार्ग, खैरा मंदिर से दत्तनगर बिसेन से तेलई पुरवा संपर्क मार्ग, भिखारी जोत संपर्क मार्ग, गोण्डा उतरौला से बहलोलपुर तक संपर्क मार्ग, गोंडा-फैजाबाद मार्ग पर परागडेयरी के पास नहर पटरी होते हुए बिचलेपुरवा बसंतपुरवा मिश्रन गांव ब्रह्मबाब संपर्क मार्ग तक, गोण्डा बेलसर मार्ग से माधवपुर हन्नापुरवा मथुरापाही तिवारीपुरवा पाण्डेयपुरवा से वीरपुर संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:नवरात्र के 9 दिन भाजपा का जनता दरबार, योगी ने कहा- 9 साल से आगे का विजन पूछिए

इसी प्रकार वजीरगंज-झिलाही मार्ग पर बंधवा चौराहा के पास से भीखमपुर तक संपर्क मार्ग, साहिबापुर चौराहे से करौंधा संपर्क मार्ग, गोण्डा-फैजाबाद मार्ग से गुलहरिया नाला बसंती पुरवा, उमादत्त पुरवा, वजीरगंज-टिकरी मार्ग से बनकटा मुरावन गांव से पसिनपुरवा संपर्क मार्ग, दुफेड़िया संपर्क मार्ग, पीडी बंधा डेम रागी से जनवार संपर्क मार्ग आदि सड़कों का निर्माण व मरम्मत होगी। धौरहरा घाट बंधा रोड बरियाडीह चौराहे से बाबा परहंस कुटी जनक रमनदास कुटी रागी हॉस्पिटल त्रिमुहानी संपर्क मार्ग तक, मोतीगंज-डुमरियाडीह-तरबगंज मार्ग से हथिनाग खुशहाल पुरवा तक संपर्क मार्ग की मरम्मत और नवीनीकरण होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में कैनाल पर बनने जा रहा 2 लेन पुल, लोगों को जाम से मिलेगी राहत

अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को पूरा करा रहे

पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि नवीनीकरण और मरम्मतीकरण की कार्ययोजना शासन को भेजी गई थी। शासन स्तर से परीक्षण के बाद सड़कों के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है। जिसका आंशिक बजट मिल गया है। जिले में इन सड़कों की नवीनीकरण व मरम्मत कराई जाएगी। निर्माण खंड व प्रांतीय खंड के सक्षम अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को पूरा करा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी की इन ग्राम पंचायतों में भुगतान के खेल में फंसे 6 सचिव, DPRO ने लिया ऐक्शन
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Gonda News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |