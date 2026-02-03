Hindustan Hindi News
3 ब्लॉकों के एडीओ का वेतन रोका; 3 बीडीओ पर भी सीडीओ ने कसा शिकंजा

3 ब्लॉकों के एडीओ का वेतन रोका; 3 बीडीओ पर भी सीडीओ ने कसा शिकंजा

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सीडीओ अंकिता जैन ने सख्त रुख अपनाया है। तीन ब्लॉकों के एडीओ का वेतन रोक दिया गया है। इसके साथ ही सीडीओ ने 3 बीडीओ पर भी शिकंजा कसा है।

Feb 03, 2026 04:59 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के गोंडा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत संचालित योजनाओं में लगातार मिल रही खराब प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सीडीओ अंकिता जैन ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ब्लॉकों के एडीओ पंचायत का वेतन रोक दिया। वहीं, तीन बीडीओ पर भी शिकंजा कसा। कटरा बाजार के बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया। इसके अलावा पड़री कृपाल और छपिया के बीडीओ का एक-एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में राशन कार्ड धारकों, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ने, जीरो पॉवर्टी चिन्हित परिवारों के एक सदस्य को समूहों से आच्छादित करने, नए स्वयं सहायता समूहों के गठन, समूह खातों के संचालन और समुदाय आधारित संगठनों की प्रोफाइलिंग जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान विकास खण्ड कटरा बाजार के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत/ग्राम्य विकास) बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उनका वेतन तत्काल प्रभाव से बाधित कर दिया गया।

वहीं कटरा बाजार के बीडीओ की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। राशन कार्ड लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने में खराब प्रगति पाए जाने पर करनैलगंज, बभनजोत और रूपईडीह ब्लॉकों के एडीओ पंचायत और संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधकों का भी वेतन/मानदेय रोक दिया गया। इसके अलावा पण्डरी कृपाल और छपिया विकास खण्डों के बीडीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग न करने पर एक-एक दिवस का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

सीडीओ अंकिता जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एक सप्ताह के भीतर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें। इस दौरान उपायुक्त स्वतः रोजगार गोण्डा, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज, जनपद के सहायक विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास), जिला मिशन प्रबंधक तथा विभिन्न विकास खण्डों के ब्लॉक मिशन प्रबंधक मौजूद रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
