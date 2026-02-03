3 ब्लॉकों के एडीओ का वेतन रोका; 3 बीडीओ पर भी सीडीओ ने कसा शिकंजा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सीडीओ अंकिता जैन ने सख्त रुख अपनाया है। तीन ब्लॉकों के एडीओ का वेतन रोक दिया गया है। इसके साथ ही सीडीओ ने 3 बीडीओ पर भी शिकंजा कसा है।

यूपी के गोंडा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत संचालित योजनाओं में लगातार मिल रही खराब प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सीडीओ अंकिता जैन ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ब्लॉकों के एडीओ पंचायत का वेतन रोक दिया। वहीं, तीन बीडीओ पर भी शिकंजा कसा। कटरा बाजार के बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया। इसके अलावा पड़री कृपाल और छपिया के बीडीओ का एक-एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में राशन कार्ड धारकों, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ने, जीरो पॉवर्टी चिन्हित परिवारों के एक सदस्य को समूहों से आच्छादित करने, नए स्वयं सहायता समूहों के गठन, समूह खातों के संचालन और समुदाय आधारित संगठनों की प्रोफाइलिंग जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान विकास खण्ड कटरा बाजार के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत/ग्राम्य विकास) बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उनका वेतन तत्काल प्रभाव से बाधित कर दिया गया।

वहीं कटरा बाजार के बीडीओ की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। राशन कार्ड लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने में खराब प्रगति पाए जाने पर करनैलगंज, बभनजोत और रूपईडीह ब्लॉकों के एडीओ पंचायत और संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधकों का भी वेतन/मानदेय रोक दिया गया। इसके अलावा पण्डरी कृपाल और छपिया विकास खण्डों के बीडीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग न करने पर एक-एक दिवस का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।