यूपी: फेसबुक पर बनी गर्लफ्रेंड ने प्रेमजाल में फंसा बना दिया कंगाल, बिटकॉइन के नाम पर ठग लिए 1 करोड़

हरिओम सिंह ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया है कि करीब डेढ़ दो महीने पहले आशा गुप्ता नामक महिला से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई। महिला ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। महिला ने उसे बिटकॉइन में पैसा लगाने पर दोगुना कराने का लालच दिया। पहली बार में पैसा दोगुना कराकर वापस लौटा दिए।

UP News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक महिला ने बृजघाट के रहने वाले एक व्यक्ति को फेसबुक पर प्रेम जाल में फंसाकर पैसे दोगुना कराने का लालच देकर एक करोड़ रुपये की ठगी कर ली। कंगाली की हालत में पहुंचने पर पीड़ित को ठगी होने का पता लगा। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ब्रजघाट निवासी हरिओम सिंह ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया है कि करीब डेढ़ दो महीने पूर्व आशा गुप्ता नामक महिला से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई और महिला ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। महिला ने उसे बिटकॉइन में पैसा लगाने पर दोगुना कराने का लालच दिया। पहली बार में पैसा दोगुना कराकर वापस लौटा दिए।

इस पर पीड़ित, महिला की बातों में आ गया और उसके कहने पर कई बार में एक करोड़ रुपये लगा दिए। पीड़ित ने जब धनराशि वापस करने की बात की तो महिला पैसा डबल कराने का झांसा देती रही। महिला ने तीस लाख रुपये और देने पर पूरी धनराशि वापस कराने की बात कही।