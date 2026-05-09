यूपी: फेसबुक पर बनी गर्लफ्रेंड ने प्रेमजाल में फंसा बना दिया कंगाल, बिटकॉइन के नाम पर ठग लिए 1 करोड़
हरिओम सिंह ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया है कि करीब डेढ़ दो महीने पहले आशा गुप्ता नामक महिला से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई। महिला ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। महिला ने उसे बिटकॉइन में पैसा लगाने पर दोगुना कराने का लालच दिया। पहली बार में पैसा दोगुना कराकर वापस लौटा दिए।
UP News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक महिला ने बृजघाट के रहने वाले एक व्यक्ति को फेसबुक पर प्रेम जाल में फंसाकर पैसे दोगुना कराने का लालच देकर एक करोड़ रुपये की ठगी कर ली। कंगाली की हालत में पहुंचने पर पीड़ित को ठगी होने का पता लगा। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ब्रजघाट निवासी हरिओम सिंह ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया है कि करीब डेढ़ दो महीने पूर्व आशा गुप्ता नामक महिला से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई और महिला ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। महिला ने उसे बिटकॉइन में पैसा लगाने पर दोगुना कराने का लालच दिया। पहली बार में पैसा दोगुना कराकर वापस लौटा दिए।
इस पर पीड़ित, महिला की बातों में आ गया और उसके कहने पर कई बार में एक करोड़ रुपये लगा दिए। पीड़ित ने जब धनराशि वापस करने की बात की तो महिला पैसा डबल कराने का झांसा देती रही। महिला ने तीस लाख रुपये और देने पर पूरी धनराशि वापस कराने की बात कही।
आरोपी महिला को एक करोड़ रुपये देकर वह कंगाल हो गया और उसे ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने बताया कि आरटीजीएस द्वारा 10-12 नंबरों पर धनराशि भेजी थी। जिसकी स्लिप और फोन डिटेल्स उसके पास है। पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम पुलिस से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ठगी गई धनराशि वापस दिलाने की गुहार लगाई। थाना साइबर क्राइम प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें