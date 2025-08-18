UP Ghazipur Sunbeam School Fight between Two groups one student killed with knife गाजीपुर के सनबीम स्कूल में चाकूबाजी, दो गुटों के बीच झगड़े में एक छात्र की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गाजीपुर के सनबीम स्कूल में चाकूबाजी, दो गुटों के बीच झगड़े में एक छात्र की मौत

यूपी के गाजीपुर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। गाजीपुर के सनबीम स्कूल में चाकूबाजी के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। दो गुटों में झगड़े के बीच चले चाकूओं में एक छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 9वीं कक्षा के छात्र 14 वर्षीय आदित्य वर्मा के रूप में हुई है।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुरMon, 18 Aug 2025 12:33 PM
यूपी के गाजीपुर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। गाजीपुर के सनबीम स्कूल में चाकूबाजी के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। दो गुटों में झगड़े के बीच चले चाकूओं में एक छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 9वीं कक्षा के छात्र 14 वर्षीय आदित्य वर्मा के रूप में हुई है। 14 वर्षीय आदित्य वर्मा और उसके साथियों पर अन्य दूसरे गुट के छात्रों ने वार किए और हमले में आदित्य की मौत हो गई। तीन अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार गाजीपुर के महराजगंज स्थित सनबीम स्कूल सोमवार को खुला। इस दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। स्कूल के दोनों गुटों की ओर से 3-4 छात्र आपस में झगड़ने लगे। स्कूल के अंदर की सभी में बहस शुरू हुई जो मारपीट में बदल गई। मारपीट के बीच एक गुट के छात्र ने बैग से चाकू निकालकर आदित्य और उसके साथियों पर हमला कर दिया। आदित्य पर उसने कई वार किए जिनमें से कई वार उसके सीने पर भी हुए। आदित्य को खून में लथपथ देख स्कूल में चीख-पुकार मच गई। दो छात्र अमन और साहिल भी जख्मी हो गए।

स्कूल प्रबंधक आदित्य और अन्य को लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। स्कूल में चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। यूसुफपुर के मुहम्मदाबाद निवासी आदित्य को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अन्य का इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में स्कूल प्रबंधन से जानकारी हासिल की और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला दो छात्रों के बीच आपसी विवाद का है। स्कूल का ही एक छात्र चाकू लाया था जिसका मतलब है कि हमले की प्लानिंग थी। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

