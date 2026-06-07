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मुख्तार अंसारी के कुर्क होटल पर एक और दावा, मोती सेठ के बाद अभिषेक अग्रवाल ने खुद को बताया मालिक

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, गाजीपुर
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मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के कुर्क होटल गजल पर अब एक और दावा सामने आया है। मोती सेठ के बाद अब कोर्ट में अभिषेक अग्रवाल ने होटल पर मालिकाना हक जताया है। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि तय कर दी।

मुख्तार अंसारी के कुर्क होटल पर एक और दावा, मोती सेठ के बाद अभिषेक अग्रवाल ने खुद को बताया मालिक

यूपी के गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के कुर्क किए गए होटल गजल पर मालिकाना हक को लेकर विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए शक्ति सिंह की कोर्ट में एक और दावा पड़ा। कोर्ट ने शनिवार प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की प्रति मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मोतीलाल वर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को देने को कहा। साथ ही मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि तय कर दी।

बता दें कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के महुआबाग स्थित गजल होटल को कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्ति पर पिछले दिनों मोती सेठ नामक व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक जताते हुए दावा किया था। इस पर कोर्ट ने मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी से जवाब मांगा था। तभी शनिवार को कोर्ट में अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्रीनाथ अग्रवाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

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इसमें कहा गया कि जिस आवेदक मोतीलाल वर्मा ने संपत्ति को अपना बताया है वह छलकपट व धोखाधड़ी के माध्यम से अपने नाम करायी गयी है। इसमें राजस्व अधिकारियों की भी साजिश रही है। इस जमीन का फर्जी अन्तरण स्व. मुख्तार अंसारी के नाम से कर दिया गया। जमीन पर अवैधानिक तौर पर प्रार्थी को डरा-धमकाकर गजल होटल का निर्माण करा लिया गया है। अभिषेक अग्रवाल का आरोप है कि उन्हें डरा-धमकाकर भूमि से जुड़े कार्य कराए गए और उनकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से हड़पने का प्रयास किया गया। उन्होंने अदालत से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अपने स्वामित्व के दावे पर विचार करने की मांग की।

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प्रार्थी की भूमि गाटा संख्या-100 को फर्जी तरीके से मोतीलाल वर्मा व अब्बास अंसारी विधायक मऊ की ओर से साजिश के तहत हड़पने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस पर कोर्ट के जज शक्ति सिंह ने आज प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की प्रति मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मोतीलाल वर्मा तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रदान करने को कहा। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 27 जून को अगली तिथि तय की। कोर्ट ने इस तारीख तक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा है।

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बता दें कि प्रशासन ने सालों पहले गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें तमाम अनियमितता मिली थी। होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। वहीं होटल की जमीन की जांच में उसके खरीद व बिक्री में तमाम अनियमितता मिली थी। गजल होटल के अवैध निर्माण और रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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