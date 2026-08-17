यूपी को मिले 18 नए आईएएस अधिकारी, अलग-अलग जिलों में हुई तैनात, देखें लिस्ट
यूपी को 18 नए प्रशिक्षु आईएएस मिले हैं। ये सभी आईएएस अलग-अलग जिलों में सहायक मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे। अब इनका तबादला करते हुए दूसरे जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती दी गई है।
IAS Transfer List: यूपी को 18 नए आईएएस अधिकारी मिले हैं। ये अधिकारी अलग-अलग जिलों में सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। अब इनका तबादला कर दिया गया है। योगी सरकार ने इन सभी अफसरों को मुरादाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, मिर्जापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, सुल्तानपुर, झांसी, लखनऊ, बराबंकी, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर में तैनात किया है।
इनमें आदित्य श्रीवास्तव को मुरादाबाद से शाहजहांपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट, सुश्री मोनिका को फतेपहपुर बस्ती संयुक्त मजिस्ट्रेट, शौर्य अरोड़ा को उन्नाव से बदायूं संयुक्त मजिस्ट्रेट, कुनाल रस्तोगी को बिजनौर से गोरखपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट, अयान जैन को गाजियाबाद से आजमगढ़ संयुक्त मजिस्ट्रेट, शिवम कुमार को आगरा से महाराजगंज का संयुक्त मजिस्ट्रेट, अनिमेष वर्मा को प्रयागराज से देवरिया का संयुक्त मजिस्ट्रेट, अंशुल हिंडोल को मिर्जापुर से सुल्तानपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट, शुभांशु कटियार को अलीगढ़ से जौनपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट, विनोद कुमार मीना को सहारनपुर से औरैया का संयुक्त मजिस्ट्रेट, अर्पित कुमार को कन्नौज से प्रयागराज का संयुक्त मजिस्ट्रेट, सुश्री रिम आनन्द को सुल्तानपुर से कानपुर देहात का संयुक्त मजिस्ट्रेट, रमेश चंद्र वर्मा को लखनऊ से बलिया का संयुक्त मजिस्ट्रेट, अक्षय दीपक को झांसी से कुशीनगर का संयुक्त मजिस्ट्रेट, तेजस के. को बाराबंकी से मैनपुरी का संयुक्त मजिस्ट्रेट, मनीषा धायें को लखीमपुर खीरी से झांसी का संयुक्त मजिस्ट्रेट, आयुष अग्रवाल को सिद्धार्थ नगर से रायबरेली, अपराजिता आर्यन को मुजफ्फर नगर से लखनऊ का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।