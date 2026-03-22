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अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था पति, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की हत्या

Mar 22, 2026 02:15 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर
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यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में नगर के मोहल्ला आदर्श नगर में हुई राजपाल सिंह की हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। मृतक दोनों के बीच अवरोधक बन रहा था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है।

अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था पति, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की हत्या

यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में नगर के मोहल्ला आदर्श नगर में हुई राजपाल सिंह की हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। मृतक दोनों के बीच अवरोधक बन रहा था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

शनिवार को कोतवाली में आयोजित प्रेसवार्ता में सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि नगर के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी राजपाल सिंह का शव नगर के ही कब्रिस्तान के निकट लोहे के कंटीले तारों पर पड़ा हुआ मिला था। घटना के बाद मृतक के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को पुलिस ने मृतक की पत्नी रजनी को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की तो पहले तो जानकारी होने से इंकार करने लगी।

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सख्ती से पूछताछ में रजनी ने अपने प्रेमी बंटी के साथ राजपाल सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि उनका बंटी से तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी पर उसका पति अवरोध पैदा कर रहा था। दोनों के मिलने पर रोक भी लगा रहा था। इससे तंग आकर उन्होंने उसको घर से बुलाकर कब्रिस्तान में ले जाकर सिर और मुंह पर डंडे से हमला करते हुए हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से मारपीट

हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार में किराए के मकान में रह रही एक विवाहिता को दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित किया। आनंद विहार निवासी सविता सैनी ने महिला थाने में दर्ज मुकदमे में बताया कि वह मूल रूप से दिल्ली के पहाड़गंज नई मंडी की रहने वाली है।

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12 दिसंबर 2018 को उसका विवाह जिला मेरठ के सरधना निवासी सोनू सैनी के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पति सोनू सैनी, सास मैसर देवी, जेठ रवि उर्फ आशीष, जेठानी ज्योति, जेठ नीरज उर्फ प्रवीण, जेठानी सुशीला और ननद भावना और सपना उर्फ फलोमिना ने दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग शुरू कर दी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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