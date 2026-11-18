यूपी के गढ़ में लगने वाले गंगा मेला को लेकर हाईवे पर रूट डायवर्ट किया जा रहा है। 21 नवंबर से ट्रैफिक बदले रास्ते से चलेगा। इसके लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। नीचे जानें कहां रास्ते बंद किए गए हैं और किन रास्तों पर डायवर्जन है।

विशाल गोयल, हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा पर ऐतिहासिक गढ़ गंगा मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के दौरान सड़कों पर जाम से निपटने और यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए भारी और मालवाहक वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। यह व्यवस्था 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 25 नवंबर की शाम 8 बजे तक लागू रहेगी।

यातायात पुलिस के अनुसार, जरूरत पड़ने पर हल्के वाहनों का भी रूट डायवर्जन किया जाएगा। इसके लिए 22 नवंबर की सुबह 8 बजे से 25 नवंबर की शाम 8 बजे तक व्यवस्था लागू रहेगी। 23 और 24 नवंबर को अत्यधिक भीड़ या जाम की स्थिति बनने पर कुछ समय के लिए जीरो ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। इस दौरान निर्धारित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी जाएगी।

डायवर्जन में दिक्कत हुई तो लागू होगा वैकल्पिक प्लान यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंगा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से डायवर्जन की यह नई व्यवस्था है। किसी अपरिहार्य या अप्रत्याशित परिस्थिति में पूर्व की तरह वैकल्पिक रूट डायवर्जन लागू किया जा सकता है। इसके तहत दिल्ली और गाजियाबाद से मुरादाबाद व बरेली जाने वाले भारी वाहनों को लालकुआं से दादरी और सिकंदराबाद या डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के रास्ते दादरी जीटी रोड पर उतारकर सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई और चन्दौसी होते हुए मुरादाबाद भेजा जाएगा। यदि कोई भारी वाहन डासना से छिजारसी टोल प्लाजा पहुंच जाता है तो उसे यू-टर्न कराकर वापस पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा।

अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार ने बताया कि थाना प्रभारियों को -अपने क्षेत्र में निर्धारित डायवर्जन के अनुसार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि मेले के दौरान निर्धारित रूट का पालन करें और यात्रा पर निकलने से पहले यातायात व्यवस्था की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, मेरठ और किठौर से गढ़मुक्तेश्वर, स्याना तथा मुरादाबाद जाने वाले हल्के वाहनों को भी किठौर से टियाला, ततारपुर और सिम्भावली कट होते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे का रास्ता दिया जाएगा।

छोटे वाहनों पर भी लगेगी रोक हल्के वाहनों के लिए भी लगभग इसी तरह व्यवस्था की गई है। दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ से अमरोहा, गजरौला, मुरादाबाद, बरेली और रामपुर जाने वाले वाहनों को सिम्भावली कट के खुडलिया अंडरपास से गंगा एक्सप्रेस-वे पर भेजा जाएगा। यहां से वाहन हसनपुर गवां कट अथवा सम्भल कट के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

मुरादाबाद से दिल्ली और गाजियाबाद जाने वाले हल्के वाहन चन्दौसी, सम्भल कट और गंगा एक्सप्रेस-वे होते हुए सिम्भावली कट पहुंचेंगे। इसके बाद एनएच-9 से आगे जाएंगे। गजरौला से दिल्ली और गाजियाबाद जाने वाले वाहनों को हसनपुर गवां कट से गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते सिम्भावली कट और फिर एनएच-9 पर भेजा जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस-वे बनेगा डायवर्जन का प्रमुख रास्ता यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे के सिम्भावली कट को प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाया है। दिल्ली और गाजियाबाद की ओर से अमरोहा जाने वाले भारी वाहनों को हापुड़ से सिम्भावली कट के रास्ते गंगा एक्सप्रेस-वे पर भेजा जाएगा। वाहन मेरठ के 32.5 किलोमीटर माइलस्टोन से यू-टर्न लेकर हसनपुर गवां कट या सम्भल कट के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। मुरादाबाद से गाजियाबाद और दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को चन्दौसी और सम्भल कट से गंगा एक्सप्रेस-वे होते हुए सिम्भावली कट तक पहुंचना होगा। यहां से वाहन एनएच-9 के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।