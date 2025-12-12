शादीशुदा पुजारी के साथ रहने की जिद पर अड़ी महिला, पंचायत में समाधान न होने पर पुलिस की धमकी

संक्षेप: यूपी के गजरौला में नगर के एक मंदिर के शादीशुदा पुजारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। मांग पूरी नहीं होने पर पुलिस स्तर पर शिकायत करने की धमकी दी।

यूपी के गजरौला में नगर के एक मंदिर के शादीशुदा पुजारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। मांग पूरी नहीं होने पर पुलिस स्तर पर शिकायत करने की धमकी दी। चर्चा में बने मामले के निस्तारण के लिए बैठी पंचायत में फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल सका है। वहीं पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर का इंतजार है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार शहर के एक मंदिर का पुजारी शादीशुदा है। आरोप है कि उसके एक अन्य महिला से भी अवैध संबंध है। महिला के अनुसार पुजारी बीते काफी समय से उसके साथ पति की तरह रह रहा है।

पुजारी की पत्नी को इस बावत जानकारी होने पर घर में झगड़ा शुरू हुआ तो उसने अपनी पत्नी को किसी तरह समझा लिया व पत्नी व महिला दोनों के साथ रहने लगा। इस बीच कुछ दिन पहले पुजारी ने महिला के साथ रहने से मना कर दिया। इस पर गुस्साई महिला ने मंदिर समिति से जुड़े लोगों को पूरी जानकारी दे दी। चर्चा मोहल्ले में फैली तो पंचायतों का दौर शुरू हो गया। अब महिला पुजारी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है।