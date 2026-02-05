Free Ration: यूपी में फरवरी के लिए फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, जानें कब तक बंटेगा

संक्षेप: Free Ration distribution February date: यूपी में फरवरी महीने के लिए फ्री राशन वितरण की डेट आ गई। इस दौरान पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल (कुल 5 किलो) का वितरण होगा।

यूपी में इस महीने के लिए राशन वितरण की डेट आ गई है। इस माह फरवरी में फ्री राशन का वितरण आठ फरवरी से किया जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन का वितरण आठ से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल (कुल 5 किलो) का वितरण होगा। जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को फरवरी 2026 माह का निःशुल्क राशन वितरण करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में चयनित जनपदों में राशन का वितरण 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच कराया जाएगा।

इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों और जिला पूर्ति अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को तय समयसीमा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी को भी असुविधा न हो।