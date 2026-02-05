Hindustan Hindi News
Free Ration: यूपी में फरवरी के लिए फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, जानें कब तक बंटेगा

संक्षेप:

Free Ration distribution February date: यूपी में फरवरी महीने के लिए फ्री राशन वितरण की डेट आ गई। इस दौरान पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल (कुल 5 किलो) का वितरण होगा।

Feb 05, 2026 06:32 pm IST
यूपी में इस महीने के लिए राशन वितरण की डेट आ गई है। इस माह फरवरी में फ्री राशन का वितरण आठ फरवरी से किया जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन का वितरण आठ से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल (कुल 5 किलो) का वितरण होगा। जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को फरवरी 2026 माह का निःशुल्क राशन वितरण करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में चयनित जनपदों में राशन का वितरण 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच कराया जाएगा।

इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों और जिला पूर्ति अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को तय समयसीमा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी को भी असुविधा न हो।

खाद्य विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न का उठान, भंडारण और वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कोटेदार समय पर दुकानों का संचालन करें और लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्ध कराएं। साथ ही वितरण की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

