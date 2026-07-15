यूपी: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली से उड़ाया, बेटे की मौत के बाद से तनाव में थे

Former student union president shot himself: कानपुर में पीपीएन कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आलोक सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि आलोक सिंह के बेटे की कोरोना काल में मौत हो गई थी। वह तभी से तनाव में रहा करते थे। उनकी पत्नी दो बेटियों के साथ लखनऊ में रहती हैं।

Former student union president shot himself: उत्तर प्रदेश के कानपुर के पीपीएन कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान 2021 में उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। वह तभी से तनाव में रहा करते थे। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मंगलवार की शाम अपने कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बुधवार सुबह जब देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवारवालों को चिंता हुई। वे दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर बिस्तर पर उनका खून से लथपथ शव पड़ा था।

घटना, कानपुर के हनमंत विहार थाना क्षेत्र के बसंत विहार की है। सुसाइड करने वाले पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष का नाम आलोक सिंह था। उनकी उम्र 50 साल के करीब थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने खुद की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से सिर में गोली मारी और आत्महत्या कर ली। आलोक सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

बेटियों के साथ लखनऊ में रहती हैं पत्नी कानपुर के बसंत विहार निवासी केशव नाथ सिंह ने बताया कि उनका नौबस्ता मौरंग मंडी में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। आलोक सिंह पीपीएन कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रहे थे और पारिवारिक व्यवसाय में भी हाथ बंटाते थे। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान बड़े बेटे अजीत सिंह की मौत हो गई थी। आलोक की पत्नी विनिता पिछले दो वर्षों से दोनों बेटियों के साथ लखनऊ में रह रही थीं। परिजनों के अनुसार पारिवारिक दूरी के कारण आलोक तनाव में रहने लगे थे और शराब का अधिक सेवन करने लगे थे।