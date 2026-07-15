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यूपी: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली से उड़ाया, बेटे की मौत के बाद से तनाव में थे

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर
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Former student union president shot himself: कानपुर में पीपीएन कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आलोक सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि आलोक सिंह के बेटे की कोरोना काल में मौत हो गई थी। वह तभी से तनाव में रहा करते थे। उनकी पत्नी दो बेटियों के साथ लखनऊ में रहती हैं।

यूपी: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली से उड़ाया, बेटे की मौत के बाद से तनाव में थे

Former student union president shot himself: उत्तर प्रदेश के कानपुर के पीपीएन कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान 2021 में उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। वह तभी से तनाव में रहा करते थे। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मंगलवार की शाम अपने कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बुधवार सुबह जब देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवारवालों को चिंता हुई। वे दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर बिस्तर पर उनका खून से लथपथ शव पड़ा था।

घटना, कानपुर के हनमंत विहार थाना क्षेत्र के बसंत विहार की है। सुसाइड करने वाले पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष का नाम आलोक सिंह था। उनकी उम्र 50 साल के करीब थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने खुद की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से सिर में गोली मारी और आत्महत्या कर ली। आलोक सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

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बेटियों के साथ लखनऊ में रहती हैं पत्नी

कानपुर के बसंत विहार निवासी केशव नाथ सिंह ने बताया कि उनका नौबस्ता मौरंग मंडी में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। आलोक सिंह पीपीएन कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रहे थे और पारिवारिक व्यवसाय में भी हाथ बंटाते थे। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान बड़े बेटे अजीत सिंह की मौत हो गई थी। आलोक की पत्नी विनिता पिछले दो वर्षों से दोनों बेटियों के साथ लखनऊ में रह रही थीं। परिजनों के अनुसार पारिवारिक दूरी के कारण आलोक तनाव में रहने लगे थे और शराब का अधिक सेवन करने लगे थे।

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मंगलवार शाम आलोक अपने कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बुधवार तड़के जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो तोड़कर अंदर पहुंचे। अंदर बिस्तर पर उनका शव पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में परिवार वालों ने बताया कि मंगलवार शाम तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या ही प्रतीत हो रही है। मौके से मिली लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक को कब्जे में ले लिया गया है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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