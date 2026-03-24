यूपी: कोल्ड स्टोरेज हादसे में बेटे-भतीजे संग पूर्व मंत्री जेल गए, DHO सस्पेंड; जानें FIR की खास बात

पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक और सपा सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद उनके बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं, इस मामले में प्रदेश सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफामऊ के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज ढहने से चार लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक और सपा सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद उनके बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं, इस मामले में प्रदेश सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। उद्यान विभाग के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को प्रयागराज पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रथमदृष्टया जिम्मेदार मानते हुए जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। उधर, इस मामले में पूर्व मंत्री अंसार अहमद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अमोनिया गैस का चेंबर फटने का जिक्र किया गया है। मुकदमा फाफामऊ थाने के एसएसआई एवं हल्का प्रभारी कम्बोद सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ है, जिसमें घटना की वजह का विस्तार से उल्लेख है।

सोमवार को कोल्ड स्टोरेज ढहने से एक दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए थे, इनका इलाज दो सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। उद्यान मंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल भी जाना। सोमवार दोपहर में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था, इसमें तेजी लाने के लिए देर शाम डीएम ने सेना की भी मदद ली थी। सेना की टीम ने पहले से राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर पूरी रात राहत कार्य जारी रखा। इस मामले में फाफामऊ पुलिस ने पूर्व मंत्री अंसार अहमद, उनके बेटे मंजूर अहमद, भतीजे अलाउद्दीन को हत्या व अन्य संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस प्रकरण में मैनेजर उस्मान, मो. असलम बाबा, मो. इरफान व जावेद के खिलाफ भी हत्या के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि पांच अज्ञात भी शामिल किए गए हैं।

अत्यधिक गैस से फटा चैंबर, क्षमता से अधिक था भंडारण कोल्ड स्टोरेज ढहने के मामले में मुकदमा फाफामऊ थाने के एसएसआई एवं हल्का प्रभारी कम्बोद सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ है, जिसमें घटना की वजह का विस्तार से उल्लेख है। तहरीर के मुताबिक करीब 25 साल पहले बने कोल्ड स्टोर की लंबे समय से मरम्मत नहीं की गई। जर्जर भवन होने के बावजूद इसकी देखरेख के लिए कोई टेक्नीशियन भी नहीं रखा गया था। जबकि, मुनाफाखोरी के लिए क्षमता से अधिक आलू का भंडारण और जानबूझकर क्षमता से अधिक गैस छोड़ने का काम किया गया। इसके कारण भवन ढह गया। तहरीर में इस बात का भी जिक्र है कि कोल्ड स्टोर की देखरेख करने वालों को इस बात की जानकारी थी कि गैस चैंबर कभी भी फट सकता है और गंभीर घटना घट सकती है। तहरीर में अमोनिया रिसाव से आसपास के लोगों को हुई परेशानी का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि इस कारण दम घुटने से आसपास के लोगों की भी मौत हो सकती थी।

इस तहरीर के आधार पर सोमवार की देर रात कोल्ड स्टोर मालिक पूर्व मंत्री अंसार अहमद समेत सात आरोपियों और पांच अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ बीएनएस 103(1), 127, 287, 125(b), 118(1) व 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रात में ही दबिश देकर अंसार अहमद, उसके बेटे मंजूर और भतीजे अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि, चार अन्य नामजद व पांच अज्ञात आरोपियों की भी तलाश जारी है।