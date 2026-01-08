Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP former IPS Amitabh Thakur admitted in PGI Lucknow after cardiac ailment refered from Gorakhpur
अमिताभ ठाकुर दिल की समस्या के बाद लखनऊ रेफर, पीजीआई के कार्डियोलॉजी वार्ड में भर्ती

अमिताभ ठाकुर दिल की समस्या के बाद लखनऊ रेफर, पीजीआई के कार्डियोलॉजी वार्ड में भर्ती

संक्षेप:

यूपी की देवरिया जेल के कैदी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गुरुवार तड़के पीजीआई कार्डियोलॉजी विभाग के एमआईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉ. नवीन गर्ग के निर्देशन में उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी,ईको समेत खून से जुड़ी कई जांचें करायी हैं।

Jan 08, 2026 02:08 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की देवरिया जेल के कैदी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गुरुवार तड़के पीजीआई कार्डियोलॉजी विभाग के एमआईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉ. नवीन गर्ग के निर्देशन में उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी,ईको समेत खून से जुड़ी कई जांचें करायी हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बुधवार रात अमिताभ ठाकुर की सेहत में सुधार न होने पर पीजीआई रेफर किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीजीआई के सीएमएस डॉ. देवेन्द्र गुप्ता का कहना है कि बुधवार देर रात करीब तीन बजे अमिताभ ठाकुर को पीजीआई लाया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन गर्ग के निर्देशन में उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग के एमआईसीयू में भर्ती कर कर उपचार किया जा रहा है। कुछ जांचें करायी गईं। जिनकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। देवरिया जिला जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मंगलवार रात सीने में दर्द और भारीपन की दिक्कत हुई थी। जेल प्रशासन ने पहले देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भेजा। वहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बुधवार रात डॉक्टरों ने सेहत में सुधार न होने पर पीजीआई रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है वीबी रामजी, पंकज चौधरी का हमला

पूर्व आईपीएस अधिकारी और कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर, जिन्हें 1999 में औद्योगिक भूखंड के आवंटन से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद देवरिया जिला जेल में रखा गया है, बुधवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए लखनऊ रेफर किए गए। ठाकुर 10 दिसंबर को अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार रात को सीने में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद देवरिया जेल अधिकारियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच के बाद, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें विशेष हृदय रोग उपचार के लिए गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |