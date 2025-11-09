यूपी: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश

संक्षेप: शनिवार की देर शाम हामिद अली पप्पू टहलने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। नए प्लेटफार्म पर किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। उनके शरीर पर दो गोलियां मारी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। देर रात पुलिस को सूचना मिली की प्लेटफार्म पर एक शव पड़ा हुआ है।

उत्तर प्रदेश के एटा में शनिवार की रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी खून से लथपथ लाश रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर मिली। पुलिस और परिवारीजनों को देर रात इसकी जानकारी मिली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। एटा के एसएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल क निरीक्षण किया है। मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड यूनिट को भी बुलाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम हामिद अली पप्पू (उम्र-42 वर्ष) टहलने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। नए प्लेटफार्म पर किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। उनके शरीर पर दो गोलियां मारी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। देर रात पुलिस को सूचना मिली की प्लेटफार्म पर एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस में शव को बरामद कर पहचान करने के लिए कोशिश की तो उनकी पहचान पूर्व सभासद हामिद अली पप्पू के रूप में हुई।

सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंच गए। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जीआरपी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रात में ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। हामिद के भाई कफील अहमद वार्ड नंबर छह से वर्तमान सभासद हैं।