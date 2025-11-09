Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup former councilor shot dead while out for a night walk body found on platform in etah
यूपी: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश

यूपी: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश

संक्षेप: शनिवार की देर शाम हामिद अली पप्पू टहलने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। नए प्लेटफार्म पर किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। उनके शरीर पर दो गोलियां मारी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। देर रात पुलिस को सूचना मिली की प्लेटफार्म पर एक शव पड़ा हुआ है।

Sun, 9 Nov 2025 09:56 AMAjay Singh संवाददाता, एटा
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के एटा में शनिवार की रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी खून से लथपथ लाश रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर मिली। पुलिस और परिवारीजनों को देर रात इसकी जानकारी मिली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। एटा के एसएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल क निरीक्षण किया है। मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड यूनिट को भी बुलाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम हामिद अली पप्पू (उम्र-42 वर्ष) टहलने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। नए प्लेटफार्म पर किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। उनके शरीर पर दो गोलियां मारी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। देर रात पुलिस को सूचना मिली की प्लेटफार्म पर एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस में शव को बरामद कर पहचान करने के लिए कोशिश की तो उनकी पहचान पूर्व सभासद हामिद अली पप्पू के रूप में हुई।

सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंच गए। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जीआरपी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रात में ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। हामिद के भाई कफील अहमद वार्ड नंबर छह से वर्तमान सभासद हैं।

परिवार में मचा कोहराम

पूर्व सभासद की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवारीजनों का कहना है कि हामिद अली रोज रात को टहलने जाते थे। शनिवार की रात को भी वह रात में टहलने के लिए निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। देर रात उनकी लाश मिली। हामिद की हत्या क्यों की गई होगी, इस बारे में परिवार के लोग भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पुलिस सुराग लगाने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में मिशन-2027 से पहले बीजेपी ने शुरू की ये खास मुहिम, जानें रणनीति
ये भी पढ़ें:यूपी में गिरोह कर रहा बिजली के इंजीनियरों-अधिकारियों को ब्लैकमेल, जेई का खुलासा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |