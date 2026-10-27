यूपी में बीजेपी के पूर्व सांसद और उनकी बेटी सपा में शामिल, बसपा के आबिद अली अब सपाई हुए
यूपी चुनाव से पहले से बीजेपी के पूर्व पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपनी बेटी कीर्ति कश्यप और समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं बसपा के आबिद अली भी सपा में शामिल हुए।अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई है।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। इसी क्रम में बरेली की आंवला लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी बेटी कीर्ति कश्यप और समर्थकों के साथ सामाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। बसपा के आबिद अली भी सपा में शामिल हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई है। धर्मेंद्र कश्यप पहली बार नहीं है जब उन्होंने पार्टी बदली हो। इससे पहले भी दल बदल चुके हैं।
पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप का राजनीतिक करियर बसपा से शुरू हुआ। इसके बाद वह सपा में भी रहे। इसके बाद में भाजपा में शामिल होकर दो बार लोकसभा पहुंचे। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य से हार के बाद अब एक बार फिर उन्होंने सपा में वापसी की है।
धर्मेंद दो सांसद रह चुके हैं
पहली बार 2002 में धर्मेंद्र कश्यप बसपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद समाजवादी पार्टी में आ गए। 2007 में सपा के टिकट पर दोबारा विधायक बने। मुलायम सिंह की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री भी बने। वर्ष 2009 में सपा के टिकट पर आंवला से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन मेनका गांधी से हार गए थे। 2013 में बीजेपी में शामिल होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में आंवला से जीत कर संसद पहुंचे। 2019 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। 2024 में सपा के नीरज मौर्य ने उन्हें 15,969 वोटों से हरा दिया। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ उनकी बेटी कीर्ति कश्यप ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। चर्चा है कि कीर्ति कश्यप भी 2027 विधानसभा चुनाव में अपना सियासी सफर शुरू कर सकती है।
कल पूर्व आईएएस राम बहादुर पासी सपा में शामिल हुए थे
इससे पहले सोमवार को बसपा छोड़ कर पूर्व आईएएस राम बहादुर पासी, पूर्व प्रत्याशी मुजफ्फरनगर लोकसभा व मेरठ दारा सिंह प्रजापति, बदायूं बिसौली के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, दातागंज बदायूं से पूर्व विधायक सिनोद कुमार शाक्य सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने सभी का स्वागत किया और कहा कि इनके आने से पूरब से लेकर पश्चिम तक हिल गया है, सपा अब और अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने राम बहादुर का नाम लेते हुए कहा कि इनके नाम में राम जुड़ने से बनेंगे काम। ब्लाक प्रमुख बदायूं कालीचरण उर्फ केसी शाक्य, देवेश कुमार, प्रयागराज से पूर्व विधायक अजय कुमार, सीतापुर सेवता विधानसभा से बसपा से प्रत्याशी रहे चंद्र प्रकाश मिश्र, भाजपा नेता और एफसीआई डायरेक्टर शाहजहांपुर प्रदीप पाण्डेय, पूर्व ब्लाक प्रमुख तिलहर सौरभ सिंह गांधी, रमाकांत गौतम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तिलहर शाहजहांपुर, गौरव सागर प्रभाश बहादुर, श्रीश बहादुर शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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