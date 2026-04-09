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यूपी में विजिलेंस जांच में फंसे पूर्व अपर आयुक्त, आय से 1700 गुना अधिक मिली कमाई, FIR

Apr 09, 2026 11:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में विजिलेंस जांच में पूर्व अपर आयुक्त केशवलाल फंस गए हैं। उनकी आय से 1700 गुना अधिक कमाई सामने आई है। उनकी कुल 25 करोड़ रुपये की संपत्तियों का पता चला है।

यूपी में विजिलेंस जांच में फंसे पूर्व अपर आयुक्त, आय से 1700 गुना अधिक मिली कमाई, FIR

UP News: उत्तर प्रदेश में पूर्व अपर आयुक्त केशवलाल सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की जांच में फंस गए हैं। विजिलेंस जांच में वाणिज्य कर विभाग, कानपुर के तत्कालीन अपर आयुक्त केशवलाल (अब सेवानिवृत्त) की उनकी आय से 1700 गुना अधिक कमाई सामने आई है। उनकी कुल 25 करोड़ रुपये की संपत्तियों का पता चला है। इनमें लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद व प्रयागराज स्थित मकान व भूखंड भी शामिल हैं। शासन की अनुमति पर विजिलेंस कानपुर सेक्टर में आरोपी पूर्व अपर आयुक्त केशवलाल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है।

शासन ने सितंबर 2023 में विजिलेंस को आरोपी केशवलाल के विरुद्ध खुली जांच सौंपी थी। जांच के लिए निर्धारित अवधि में आरोपी की कुल आय एक करोड़ रुपये थी और इसी अवधि में संपत्तियों के अर्जन-भरण पोषण में किया गया खर्च 18.27 करोड़ रुपये पाया गया। एफआईआर के अनुसार आय से अधिक संपत्ति को लेकर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। विजिलेंस के अनुसार वर्ष 2017 में आयकर विभाग ने आरोपी के कानपुर व नोएडा समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 11 करोड़ रुपये नकद, लगभग 3.5 करोड़ रुपये के जेवर व संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे।

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देवरिया के बरहज की पूर्व अध्यक्ष रेनू जायसवाल के घर पहुंची विजिलेंस टीम

वहीं सतर्कता विभाग लखनऊ की टीम गुरुवार को नगर पालिका गौरा बरहज की पूर्व अध्यक्ष रेनू जायसवाल के घर पहुंची। टीम ने नपा और रजिस्ट्री कार्यालय में भी अभिलेखों का अवलोकन किया। रेनू जायसवाल 2001 से 2006 तक नगर पालिका गौरा बरहज की अध्यक्ष रही। 2002 में इनके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न शहरों में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के सिलसिले में लखनऊ मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी कमलेश यादव के नेतृत्व में विजिलेंस टीम गुरुवार को दोपहर में बरहज स्थित उनके आवास पर पहुंची। रेनू जायसवाल के घर पर न होने से जांच आगे नहीं बढ़ सकी। वहां से निकलने के बाद विजलेंस टीम के सदस्यों ने रजिस्ट्री कार्यालय में उनकी भूत संपत्ति से जुड़े अभिलेखों को खंगाला। टीम नगर पालिका कार्यालय में भी जांच करने गई। शाम तक टीम नगर में जमी रही। जांच को लेकर नगरपालिका में अफरा-तफरी मची रही। वर्तमान में रेनू जायसवाल की बहू बरहज की चेयरपर्सन हैं।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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