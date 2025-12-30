नए साल में नई शुरुआत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के संस्कार सीखेगी बिजनौर की हथिनी

संक्षेप: बिजनौर से आई महज 21 दिन की बेसहारा मादा हथिनी को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ठिकाना मिला है। नए साल पर नई शुरुआत के तहत नन्हीं हथिनी को दक्षिण भारत से आई हथिनी निसर्गा के साथ बसाने की तैयारी चल रही है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) इन दिनों एक बेहद भावनात्मक और अनोखे संयोग का साक्षी बन रहा है। दक्षिण भारत से आई हथिनी निसर्गा और बिजनौर से लाई गई 21 दिन की बेसहारा मादा हथिनी के बीच एक रिश्ता पनप रहा है। भावनाओं और ममता की डोर इसे मां-बेटी का रूप दे रही है। तराई के जंगल में पहली बार किसी नन्हीं हथिनी ने अपना बचपन शुरू किया है और यही वजह है कि यह पल पीटीआर के इतिहास में खास माना जा रहा है। 3 दिसंबर को जैविक मां से बिछड़ने के बाद नन्हीं हथिनी असहाय स्थिति में थी। सरकार के स्तर पर निर्णय के बाद उसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लाया गया।

महज 21 दिन की उम्र में जंगल का नया संसार उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब उसे दक्षिण भारत से तीन साल पहले पीटीआर लाई गई हथिनी निसर्गा का सानिध्य मिल रहा है। वन विभाग के प्लान के अनुसार, नन्हीं हथिनी को धीरे-धीरे निसर्गा के करीब रखा जा रहा है, ताकि दोनों के बीच अपनापन विकसित हो सके। शुरुआती संकेत बेहद सकारात्मक हैं। पीटीआर के वनकर्मियों के मुताबिक जब निसर्गा ने पहली बार नन्हीं हथिनी को देखा तो वह न आक्रोशित हुई और न किसी तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया दी। वह शांत भाव से उसे निहारती रही। इसे संकेत माना जा रहा है कि दोनों के बीच भावनात्मक स्वीकार्यता बन रही है। वन विभाग सतर्कता के साथ पूरे इस रिश्ते की निगरानी कर रहा है।

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संदेश पीटीआर के डीएफओ मनीष सिंह बताते हैं कि यदि कर्नाटक से आए हाथियों का परिवार निसर्गा, छोटा सूर्या, बड़ा सूर्या और मणिकांत इस नन्हीं हथिनी को अपना लेता है, तो यह पीटीआर के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। अब तक रिजर्व में हाथी के बच्चे के पालन-पोषण का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं रहा है। ऐसे में यह प्रयोग न केवल हाथियों के कुनबे को बढ़ाएगा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक संदेश देगा।

फिलहाल तय नहीं हुआ है आधिकारिक नाम फिलहाल नन्हीं हथिनी को कोई शक्ति तो कोई रोहिणी नाम से पुकार रहा है। अभी उसका कोई आधिकारिक नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी उसके और निसर्गा के बीच बढ़ रहा अपनापन है। महावत और वनकर्मी जान-बूझकर उसे निसर्गा के पास टहलाने और हाथियों के कुनबे से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।