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बरेली के जंगल में मिला पहाड़ों वाला दुर्लभ औषधीय पेड़ सिनबेरी, संरक्षण के आदेश

Apr 27, 2026 04:45 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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बरेली के सीबीगंज नगर वन में जिनबेरी मिला है। वन मंत्री की मौजूदगी में इस पौधे की खोज के बाद इसके संरक्षण का निर्देश दिया गया है। जिनबेरी के फूल एवं पत्ती का उपयोग टाइप-2 डायबिटीज की दवा बनाने में होता है।

बरेली के जंगल में मिला पहाड़ों वाला दुर्लभ औषधीय पेड़ सिनबेरी, संरक्षण के आदेश

बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के नगर वन में वन विभाग के अफसरों को एक ऐसा दुर्लभ पेड़ मिला है, जो आम तौर पर पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ‘जिनबेरी’ नाम से पहचाने जाने वाले इस पेड़ को देखकर अधिकारी और विशेषज्ञ हैरान रह गए। वैज्ञानिक रूप से इसका नाम ‘ग्लाइकोमिस पेन्टाफैला’ बताया गया है। यह पेड़ न केवल अपनी दुर्लभता के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी इसे खास बनाते हैं। खास बात ये है कि वन विभाग के अधिकारियों ने इस पेड़ को राज्य के वन मंत्री के सामने ही खोजा।

हाल ही में नगर वन सीबीगंज के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना समेत लखनऊ, पीलीभीत और बरेली के कई वरिष्ठ वन अधिकारी यहां पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब अधिकारियों ने जंगल का भ्रमण किया, उसी दौरान इस पेड़ की पहचान हुई। अफसरों के अनुसार बरेली मंडल में यह पेड़ फिलहाल सिर्फ इसी वन क्षेत्र में दिखा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक जिनबेरी के फूल और पत्तियों से टाइप-2 डायबिटीज के इलाज में उपयोग होने वाली एलोपैथिक ओरल एंटी-डायबिटिक दवाएं तैयार की जाती हैं। यह दवाएं शरीर में रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। यही वजह है कि इस पेड़ को औषधीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिनबेरी पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर

जिनबेरी पेड़ की एक और खास बात यह है कि इसके लगभग सभी हिस्सों फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़ में औषधीय गुण पाए जाते हैं। सामान्यतः यह पेड़ मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलता, बल्कि ठंडी जलवायु वाले पहाड़ी इलाकों में अधिक विकसित होता है। ऐसे में बरेली जैसे मैदानी क्षेत्र में इसकी मौजूदगी वन वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय बन गई है।

वन विभाग ने पेड़ को संरक्षित करने के निर्देश दिए

पेड़ की दुर्लभता और उपयोगिता को देखते हुए वन विभाग ने इसे संरक्षित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस पेड़ पर आने वाले फूलों और फलों की निगरानी की जाए और उनसे बीज तैयार कर सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही, इन बीजों के माध्यम से नई पौध तैयार कर इस प्रजाति का विस्तार करने की योजना भी बनाई जा रही है। वन विभाग का मानना है कि यदि इस पेड़ का सफलतापूर्वक संरक्षण और संवर्धन हुआ तो जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में औषधीय अनुसंधान के लिए भी यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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