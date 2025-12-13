कोहरे के कारण ट्रेन-बस और उड़ानें अटकीं, विमानों संग एक्सप्रेस-वंदेभारत भी हुई धीमी
यूपी के वाराणसी में सीजन में पहली बार शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह नौ बजे तक कोहरे के कारण दृश्यता महज 50 मीटर दर्ज किया गया। इससे विमानों के साथ ही ट्रेन और बसों के संचालन पर खासा असर पड़ा। स्थिति यह रही कि जनसाधारण, कुम्भ, मरुधर, पंजाब मेल, महामना एक्सप्रेस और कई स्पेशल ट्रेनों के साथ ही पटना-गोमतीनगर और नई दिल्ली-वाराणसी वंदेभारत जैसी ट्रेनें तय समय से डेढ़ से 10 घंटे तक विलम्ब से चल रही थीं।बाबतपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात 2.45 बजे आने वाला इंडिगो पुणे का विमान निरस्त कर दिया गया।
शनिवार सुबह 9 बजे आने वाला इंडिगो मुंबई, 9.10 बजे आने वाला एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट लेट चल रही हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने संभावना जताई कि कोहरे की वजह से सुबह 11 बजे के बाद ही दृश्यता सामान्य होने के बाद ही उड़ानों का संचालन संभव होगा। रोडवेज की बसों की गति भी धीमी रही। कैंट बस स्टेशन पर सुबह यात्री भी कम रहे। मौसम विभाग के मुताबिक रात का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार आगे कोहरे का दायरा और बढ़ेगा।
कोहरे में ट्रेन-बसों के साथ उड़ानें भी प्रभावित
रनवे की दृश्यता सामान्य होने के बाद अकासा एयर बेगलुरु का विमान 1 घंटे 30 मिनट की देर से सुबह 11:30 बजे पहला विमान वाराणसी रनवे पर उतरा जिसके बाद विमान के उतरने का सिलसिला जारी हुआ।
रात और सुबह में बसों के संचालन भी आई दिक्कत
कोहरा के कारण शुक्रवार को रोडवेज का संचालन भी प्रभावित हुआ। चालकों को बसों के संचालन में रात और सुबह तड़के दिक्कत हुई। सूर्य निकलने के बाद कोहरा छटा। 70-80 की रफ्तार से चलने वाली बसें 40- 50 की रफ्तार से चलीं। हालांकि ठंड में यात्रियों की भी कमी देखी जा रही है। दो दिनों से लोड फैक्टर कम हुआ है। मुख्यालय ने निर्देशित किया है, अधिक घने कोहरा में रात को चालक बस का संचालन नहीं करेंगे। बल्कि कोहरा कम होने का इंतजार करेंगे। बसों को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रोकेंगे, जहां यात्रियों को असुविधा न हो। टोल प्लाजा, ढ़ाबा आदि के पास खड़ी करेंगे।