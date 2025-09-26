UP Floods Update Saryu Erosion 12 Houses Submerged in River including Flood Relief Center UP Floods: बलिया में आफत! सरयू में 12 और मकान समाए, बाढ़ राहत केंद्र भी नदी में विलीन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Floods Update Saryu Erosion 12 Houses Submerged in River including Flood Relief Center

UP Floods: बलिया में आफत! सरयू में 12 और मकान समाए, बाढ़ राहत केंद्र भी नदी में विलीन

यूपी के बलिया में सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी पर सरयू की कटान और तेज हो गई है। आलम यह है कि बुधवार शाम से गुरुवार तक एक दर्जन से अधिक लोगों के आशियाने नदी में विलीन हो गए। कुल 20 घर अब तक सरयू में समा चुके हैं।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, बलियाFri, 26 Sep 2025 06:03 AM
UP Floods: बलिया में आफत! सरयू में 12 और मकान समाए, बाढ़ राहत केंद्र भी नदी में विलीन

यूपी के बलिया में सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी पर सरयू की कटान और तेज हो गई है। आलम यह है कि बुधवार शाम से गुरुवार तक एक दर्जन से अधिक लोगों के आशियाने नदी में विलीन हो गए। यहां एक सप्ताह में 20 से अधिक मकान कटान की भेंट चढ़ चुके हैं। इससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल है। बाढ़ और कटान की मॉनिटरिंग तथा कटानरोधी कार्य करने के लिए बाढ़ विभाग की ओर से स्थापित बाढ़ राहत केंद्र भी गुरुवार को नदी में विलीन हो गया।

अभी तक जिन लोगों के मकान नदी में समाए हैं, उनमें ओम प्रकाश यादव, अवध यादव, महेश यादव, चंद्रमा यादव, चनेश्वर यादव, नारायण यादव, श्रीकांत यादव, गोरख यादव, बंगाली यादव और हरेंद्र यादव, मकईया बाबा के स्थान के पास हंसराज यादव, गणेश यादव, परशुराम यादव, गोपाल नगर टाड़ी उत्तर टोला के नंदजी यादव, रमाकांत यादव, रामनाथ यादव, विशु यादव आदि शामिल हैं। इनके अलावा जिन लोगों के मकान कटान के मुहाने पर हैं, वे भी अपनी गृहस्थी का सामान और मवेशियों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जीवन भर की कमाई से बनाए अपने मकान को लोग अपने हाथों उजाड़ने में लगे हैं।

गांव के पूर्व प्रधान प्रदीप यादव, ओम प्रकाश यादव, नारायण यादव, श्रीकांत यादव, हरेंद्र यादव ने बताया कि कटान काफी तेजी से हो रहा है। कटानरोधी कार्य का अस्तित्व भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। कटान पीड़ित लोग यहां से पलायन कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। तमाम लोगों ने सुरेमनपुर रेलवे लाइन के पुराने बंधे पर शरण ले रखी है। जबकि कुछ लोग अपनी रिश्तेदारियों में चले गए हैं।

उधर, शिवाल मठिया गांव के सामने भी कटान तेजी से हो रहा है। फिलहाल उपजाऊ जमीन को नदी काट रही है। ग्राम प्रधान परमात्मा गोंड़ ने बताया कि कटान की स्थिति यही रही तो जल्द ही बस्ती को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से समय रहते राहत और बचाव कार्य की मांग की है।

