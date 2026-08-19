UP Floods: प्रयागराज में बाढ़ के हालात, बेलन-टोंस और गंगा में उफान से 60 गांवों से संपर्क टूटा

प्रयागराज में उमस भरी गर्मी झेल रहे शहरियों के लिए बारिश की बूंदे राहत से ज्यादा आफत बनकर गिरी हैं। शहर से लेकर गांव तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

यूपी के प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बेलन नदी में ऐसा उफान आया कि इसने टोंस की धारा को रोक दिया है। ऐसे में देर रात टोंस में उफान दिखने लगा, जिसका सीधा असर गंगा पर आ रहा है। ऐसे में अफसरों का मानना है कि बुधवार दोपहर तक गंगा बघाड़ा की ओर रुख करेंगी, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है।

हालांकि अफसर यही मान रहे हैं कि फिलहाल 84 मीटर के आसपास तक जलस्तर जा सकता है, इसके बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद है। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार शाम को अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान सिंचाई विभाग के अफसरों ने बताया कि पीछे बारिश का पानी आने के कारण बेलन उफान पर है।

लगातार हो रही जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण अब बेलन ने टोंस को रोक दिया है। जबकि टोंस में दो मीटर के आसपास की बढ़ोतरी रिकार्ड की गई है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि टोंस का पानी बेलन के दबाव के कारण आगे नहीं निकल पा रहा है, जिसके चलते टोंस का जल गंगा को रोकने लगा है। रात के बाद गंगा का जल बैकफ्लो होने लगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी जगह अलर्ट कर दिया गया है।

60 गांवों से संपर्क टूटा कोरांव में बेलन के उफान पर आने के कारण रपटों पर पानी भर गया और कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि कोरांव में बड़ा जन समूह प्रभावित हुआ है। बेलन में उफान के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इससे करीब 60 गांवों की 80 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। कोरांव में राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है। वहां 485 लोगों को पंचायत भवन में बने राहत शिविर में रखा गया है।

एनी बेसेंट नहीं, होली ट्रिनिटी जाएं बघाड़ा के बाशिंदों को हर बार एनी बेसेंट स्कूल में शरणालय बनाकर जगह दी जाती है, लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए इस बार जगह में बदलाव कर दिया गया है। एनी बेसेंट की जगह होली ट्रिनिटी स्कूल को इस बार राहत शिविर बनाया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह का कहना है कि बघाड़ा के नागरिक इस बार होली ट्रिनिटी जाएं, वहां पर सारे प्रबंध किए गए हैं।